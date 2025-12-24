סיכום הנאומים של ראש הממשלה, שר הביטחון והרמטכ"ל בטקס סיום קורס טיס
"אויבינו אומנם מלקקים את הפצעים, אך הם מבקשים להתחמש מחדש כדי לפגוע בנו שוב"
ראש הממשלה, בנימין נתניהו, שר הביטחון, ישראל כ"ץ, והרמטכ"ל, רב אלוף אייל זמיר נשאו היום נאומים במהלך טקס "מסדר כנפיים" לסיום קורס טיס. אלו עיקרי הדברים:
נתניהו:
• העליונות האווירית של ישראל במזרח התיכון היא אבן יסוד בביטחון הלאומי שלנו. העליונות הזאת מושגת על ידי שני מרכיבים: אחד, הטייסים והנווטים המעולים שלנו, והמרכיב השני, כלי הטיס הטובים ביותר בעולם, שבהם אנחנו מציידים את כוחותינו.
• אנחנו מצידנו נמשיך במאמץ לצייד את הטייסים הנפלאים שלנו במיטב הכלים. ואני מוסיף, גם למנוע ממי שצריך למנוע, לקבל את הכלים הללו.
