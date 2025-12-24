על רקע הפסגה המשולשת שהתקיימה השבוע בהשתתפות ראש הממשלה ומנהיגי קפריסין ויוון, אומרים גורמים בכירים בירושלים כי בשלב זה לא התקבלה החלטה על הקמת כוח צבאי משותף, אך לארדואן הועבר מסר ברור: להפחית את ניסיונותיו להגביר מעורבות צבאית בסוריה וברצועת עזה
יוני בן מנחם | 24 בדצמבר 2025 | חדשות | 2 דק׳
התחזקות היחסים עם קפריסין ויוון והמסר לארדואן
ב-22 בדצמבר התקיימה בירושלים פסגה משולשת בהשתתפות ראש הממשלה בנימין נתניהו, ראש ממשלת יוון ונשיא קפריסין. הפסגה נערכה במסגרת מאמצים מואצים להעמקת השותפות הפוליטית והביטחונית בין שלוש המדינות, על רקע השינויים האזוריים במזרח הים התיכון והמלחמה המתמשכת בעזה.
במסיבת עיתונאים משותפת שנערכה בתום הפסגה העביר נתניהו מסר חריף, שעל פי גורמים מדיניים בכירים יועד לנשיא טורקיה, רג’פ טאיפ ארדואן, על רקע כוונת אנקרה להרחיב את מעורבותה הצבאית בסוריה וברצועת עזה: "לאלה שמפנטזים שיוכלו להקים אימפריות ולשלוט על הארצות שלנו, אני אומר: תשכחו מזה, זה לא יקרה, אל תחשבו אפילו על זה. אנו מחויבים ומסוגלים להגן על עצמנו והשת"פ מחזק את היכולות האלה".
נשיא קפריסין, ניקוס כריסטודולידיס, אמר: "הדגשנו את הערך של שלוש המדינות שישתלבו בארכיטקטורה האזורית, ביחד עם ארה"ב, דנו על שיתוף פעולה ביטחוני. אפשר לעשות הרבה יותר, להשיג הרבה בתחום המלחמה בטרור, בסייבר ובביטחון האנרגטי".
