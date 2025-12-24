כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

על רקע הפסגה המשולשת שהתקיימה השבוע בהשתתפות ראש הממשלה ומנהיגי קפריסין ויוון, אומרים גורמים בכירים בירושלים כי בשלב זה לא התקבלה החלטה על הקמת כוח צבאי משותף, אך לארדואן הועבר מסר ברור: להפחית את ניסיונותיו להגביר מעורבות צבאית בסוריה וברצועת עזה

יוני בן מנחם | 24 בדצמבר 2025 | חדשות | 2 דק׳

התחזקות היחסים עם קפריסין ויוון והמסר לארדואן

ב-22 בדצמבר התקיימה בירושלים פסגה משולשת בהשתתפות ראש הממשלה בנימין נתניהו, ראש ממשלת יוון ונשיא קפריסין. הפסגה נערכה במסגרת מאמצים מואצים להעמקת השותפות הפוליטית והביטחונית בין שלוש המדינות, על רקע השינויים האזוריים במזרח הים התיכון והמלחמה המתמשכת בעזה.

במסיבת עיתונאים משותפת שנערכה בתום הפסגה העביר נתניהו מסר חריף, שעל פי גורמים מדיניים בכירים יועד לנשיא טורקיה, רג’פ טאיפ ארדואן, על רקע כוונת אנקרה להרחיב את מעורבותה הצבאית בסוריה וברצועת עזה: "לאלה שמפנטזים שיוכלו להקים אימפריות ולשלוט על הארצות שלנו, אני אומר: תשכחו מזה, זה לא יקרה, אל תחשבו אפילו על זה. אנו מחויבים ומסוגלים להגן על עצמנו והשת"פ מחזק את היכולות האלה".

נשיא קפריסין, ניקוס כריסטודולידיס, אמר: "הדגשנו את הערך של שלוש המדינות שישתלבו בארכיטקטורה האזורית, ביחד עם ארה"ב, דנו על שיתוף פעולה ביטחוני. אפשר לעשות הרבה יותר, להשיג הרבה בתחום המלחמה בטרור, בסייבר ובביטחון האנרגטי".

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, נשיא טורקיה, רג'פ טאיפ ארדואן

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, נשיא טורקיה, רג'פ טאיפ ארדואן | צילום: JACQUELYN MARTIN/POOL/AFP via Getty Images, Kin Cheung - Pool/Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
אחמד עלי שכר, הקצין לשעבר במנגנון הביטחון הכללי של לבנון שנעדר
היעלמותו של הקצין לשעבר במנגנון הביטחון הלבנוני והקשר לרון ארד

דורון פסקין

בלבנון דווח על היעלמותו של עלי שכר, שנעדר מאז שבוע שעבר. דיווחים ערביים מצביעים על האפשרות כי נחטף על ידי ישראל על רקע מעורבותו ומעורבות משפחתו בחטיפת הנווט רון ארד

נשיא איראן, מסעוד פזשכיאן, במהלך נאום בפלמנט האיראני, 21 באוגוסט 2024
איומי הדחה בפרלמנט האיראני: הכלכלה במוקד

דורון פסקין

ריבוי בקשות "אסתיזאח" נגד שרים מאיים על יציבות ממשלת פזשכיאן ומעמיק את העימות בין הרשויות

תיעוד מתקיפה על נמל סודאן, 6 במאי 2025
האם ממשל טראמפ יצליח לכפות הפוגה במלחמה בסודאן?

יוני בן מנחם

מזכיר המדינה האמריקני הציב לצדדים הלוחמים אולטימטום להגעה להפסקת אש בלחימה בתוך כ-10 ימים. שאלה מרכזית שעולה כעת היא האם הצעד האמריקני יסמן נקודת מפנה, או יצטרף לשורה ארוכה של יוזמות שנכשלו

בירת קובה, הוואנה, בעת הפסקת חשמל בעיר, 3 בדצמבר 2025
האם המצור הימי על הנפט של ונצואלה "חונק" את רשת החשמל בקובה?

דורון פסקין

חברת החשמל הלאומית בקובה עדכנה על מחסור ניכר בדלק ודיווחה על ליקויים באספקת החשמל במדינה. לפי דיווחים, המצור האמריקני על ונצואלה הביא לעצירה של אספקת הנפט לקובה

נשיא ארה״ב, דונלד טראמפ, 18 בדצמבר 2025
טראמפ על פרסום התמונות מ"תיקי אפשטיין": זה דבר נורא שעלול להרוס מוניטין של אדם, רק משום שנראה לצדו

דורון פסקין

נשיא ארה"ב התייחס לראשונה לשחרור המסמכים מתיק החקירה של אפשטיין, והזהיר מפגיעה בשמם של אנשי ציבור. מקבץ המסמכים שפורסם עד כה כולל דוחות משטרה, חומרים משלימים, תמלילים מהליכים משפטיים ואלפי תמונות בהן נראו בין היתר ביל קלינטון, מייקל ג'קסון, קווין ספייסי ואופרה וינפרי

שר הביטחון, ישראל כ"ץ, 18 ליולי 2025
שר הביטחון: "בבוא העת נקים גם בצפון עזה גרעיני נח"ל במקום היישובים שנעקרו; לא נזוז מילימטר בסוריה"

אורן שלום

סיכום נאומו של שר הביטחון, ישראל כ"ץ, בטקס חתימת ההסכם לפינוי חטמ"ר בנימין ובניית 1,200 יחידות דיור בבית אל

שתפו: