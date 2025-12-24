התחזקות היחסים עם קפריסין ויוון והמסר לארדואן

ב-22 בדצמבר התקיימה בירושלים פסגה משולשת בהשתתפות ראש הממשלה בנימין נתניהו, ראש ממשלת יוון ונשיא קפריסין. הפסגה נערכה במסגרת מאמצים מואצים להעמקת השותפות הפוליטית והביטחונית בין שלוש המדינות, על רקע השינויים האזוריים במזרח הים התיכון והמלחמה המתמשכת בעזה.

במסיבת עיתונאים משותפת שנערכה בתום הפסגה העביר נתניהו מסר חריף, שעל פי גורמים מדיניים בכירים יועד לנשיא טורקיה, רג’פ טאיפ ארדואן, על רקע כוונת אנקרה להרחיב את מעורבותה הצבאית בסוריה וברצועת עזה: "לאלה שמפנטזים שיוכלו להקים אימפריות ולשלוט על הארצות שלנו, אני אומר: תשכחו מזה, זה לא יקרה, אל תחשבו אפילו על זה. אנו מחויבים ומסוגלים להגן על עצמנו והשת"פ מחזק את היכולות האלה".