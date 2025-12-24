היעלמותו של הקצין לשעבר במנגנון הביטחון הלבנוני והקשר לרון ארד

היעלמותו של אחמד עלי שכר, קצין לשעבר במנגנון הביטחון הכללי של לבנון, הפכה בימים האחרונים לסוגיה המעוררת עניין ציבורי ופוליטי גובר במדינה. מאז השבוע שעבר נותק הקשר עם שכר, לאחר שיצא מאזור כפרו א-נבי שית שבמחוז בעלבכ.

בעוד בני משפחתו ומוכתרי האזור מדברים על חשד לחטיפה, ואף פנו לראשי המדינה בדרישה לפעול לגילוי גורלו – גורמים אחרים, ובראשם הצבא הלבנוני, נוקטים לשון זהירה יותר ומגדירים אותו כ"נעדר".