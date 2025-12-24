בלבנון דווח על היעלמותו של עלי שכר, שנעדר מאז שבוע שעבר. דיווחים ערביים מצביעים על האפשרות כי נחטף על ידי ישראל על רקע מעורבותו ומעורבות משפחתו בחטיפת הנווט רון ארד
דורון פסקין | 24 בדצמבר 2025 | חדשות | 3 דק׳
היעלמותו של הקצין לשעבר במנגנון הביטחון הלבנוני והקשר לרון ארד
היעלמותו של אחמד עלי שכר, קצין לשעבר במנגנון הביטחון הכללי של לבנון, הפכה בימים האחרונים לסוגיה המעוררת עניין ציבורי ופוליטי גובר במדינה. מאז השבוע שעבר נותק הקשר עם שכר, לאחר שיצא מאזור כפרו א-נבי שית שבמחוז בעלבכ.
בעוד בני משפחתו ומוכתרי האזור מדברים על חשד לחטיפה, ואף פנו לראשי המדינה בדרישה לפעול לגילוי גורלו – גורמים אחרים, ובראשם הצבא הלבנוני, נוקטים לשון זהירה יותר ומגדירים אותו כ"נעדר".
על רקע הפרשה עולים דיווחים בתקשורת הערבית, ובהם גם ברשת הסעודית אל-ערבייה, שלפיהם ייתכן שהיעלמותו של שכר קשורה לפרשת היעלמותו של הנווט הישראלי רון ארד.
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו