איומי הדחה בפרלמנט האיראני: הכלכלה במוקד

גל הולך ומתרחב של איומי "אסתיזאח" – הליך הדחה פרלמנטרי של שרים – והחרפה בולטת ברטוריקה מצד בכירי המג'לס (הפרלמנט האיראני), מצביעים על העמקת הקרע בין הרשות המחוקקת לבין ממשלת הנשיא מסעוד פזשכיאן. במוקד העימות: המשבר הכלכלי החריף, חוסר היכולת לבלום את עליות המחירים, קריסת שער המטבע והפגיעה המתמשכת באספקת שירותים אזרחיים בסיסיים.

את האות האחרון להסלמה סיפקו דבריו של חמיד-רזא חאג'י-באבאא'י, סגן יו"ר המג'לס וחבר פרלמנט בכיר, שצוטט באתר החדשות "ח'בראונליין" כאומר כי כדי להקל על מצוקת המחיה, "הפתרון הבסיסי הוא או לתקן את דרכה של הממשלה – או לבצע אסתיזאח". לדבריו, המהלך נועד "לחזק את הממשלה", ולא להתעמת עמה – ניסוח המעיד פחות על פשרה ויותר על איום מרומז.