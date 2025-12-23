ריבוי בקשות "אסתיזאח" נגד שרים מאיים על יציבות ממשלת פזשכיאן ומעמיק את העימות בין הרשויות
דורון פסקין | 23 בדצמבר 2025 | חדשות | 2 דק׳
איומי הדחה בפרלמנט האיראני: הכלכלה במוקד
גל הולך ומתרחב של איומי "אסתיזאח" – הליך הדחה פרלמנטרי של שרים – והחרפה בולטת ברטוריקה מצד בכירי המג'לס (הפרלמנט האיראני), מצביעים על העמקת הקרע בין הרשות המחוקקת לבין ממשלת הנשיא מסעוד פזשכיאן. במוקד העימות: המשבר הכלכלי החריף, חוסר היכולת לבלום את עליות המחירים, קריסת שער המטבע והפגיעה המתמשכת באספקת שירותים אזרחיים בסיסיים.
את האות האחרון להסלמה סיפקו דבריו של חמיד-רזא חאג'י-באבאא'י, סגן יו"ר המג'לס וחבר פרלמנט בכיר, שצוטט באתר החדשות "ח'בראונליין" כאומר כי כדי להקל על מצוקת המחיה, "הפתרון הבסיסי הוא או לתקן את דרכה של הממשלה – או לבצע אסתיזאח". לדבריו, המהלך נועד "לחזק את הממשלה", ולא להתעמת עמה – ניסוח המעיד פחות על פשרה ויותר על איום מרומז.
האמירה הזו אינה מנותקת מהקשר. בשבועות האחרונים הולכים ומתרבים הדיווחים בתקשורת האיראנית על הכנות ממשיות להליכי הדחה נגד שרים שונים. נראה כי חברי מג'לס אינם מסתפקים עוד בביקורת כללית מעל דוכן המליאה או בדיונים בוועדות, אלא פונים לכלים פרוצדורליים שמסכנים בפועל את יציבות הממשלה.
