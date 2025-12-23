האם ממשל טראמפ יצליח לכפות הפוגה במלחמה בסודאן?

לאחר יום של חילופי אש כבדים, הודיעו הצדדים על נצירת האש בשכונות שייח' מקסוד ואל-אשרפייה. במקביל, אלערבי אלג'דיד דיווח על קרבות באזור סווידא בין המיליציה הדרוזית "המשמר הלאומי" לבין כוחות הביטחון של סוריה