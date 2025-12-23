מזכיר המדינה האמריקני הציב לצדדים הלוחמים אולטימטום להגעה להפסקת אש בלחימה בתוך כ-10 ימים. שאלה מרכזית שעולה כעת היא האם הצעד האמריקני יסמן נקודת מפנה, או יצטרף לשורה ארוכה של יוזמות שנכשלו
יוני בן מנחם | 23 בדצמבר 2025 | חדשות | 3 דק׳
האם ממשל טראמפ יצליח לכפות הפוגה במלחמה בסודאן?
מזכיר המדינה האמריקני, מרקו רוביו, הודיע בסוף השבוע על הצבת אולטימטום לשני הצדדים הלוחמים בסודאן: עשרה ימים להגיע להפסקת אש.
גורמים מדיניים בכירים בירושלים מעריכים כי קביעת לוח זמנים קצר לקיבוע הפוגה הומניטרית אינה רק מהלך דיפלומטי חריג מצד וושינגטון, אלא הצהרה מדינית מכוונת. לדבריהם, ממשל טראמפ מבקש לעבור משלב ניהול המשבר לשלב עיצוב התוצאה.
רוביו עצמו הדגיש כי "99% מהמאמץ האמריקני מתמקד כעת בהשגת הפוגה הומניטרית במהירות האפשרית". להערכת אותם גורמים, אמירה זו משקפת שינוי גישה מהותי באופן שבו ארה"ב מטפלת במלחמה המתמשכת.
