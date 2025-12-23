כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

חברת החשמל הלאומית בקובה עדכנה על מחסור ניכר בדלק ודיווחה על ליקויים באספקת החשמל במדינה. לפי דיווחים, המצור האמריקני על ונצואלה הביא לעצירה של אספקת הנפט לקובה

דורון פסקין | 23 בדצמבר 2025 | חדשות | 2 דק׳

האם המצור הימי על הנפט של ונצואלה "חונק" את רשת החשמל בקובה?

קובה מצויה בימים אלה במצוקה הולכת ומחריפה בתחום ייצור החשמל. בעדכון היומי של חברת החשמל הלאומית של קובה, המפרסמת מדי יום את מצב מערכת החשמל – נמסר כי ב-21 בדצמבר השירות "הושפע לאורך 24", וכי בשעת השיא שלשום נרשם פער משמעותי בין היצע לביקוש. לפי הנתונים, שיא הפגיעה עמד על 1,879 מגה-ואט בשעות הערב.

לפי העדכון, נקודת הכשל אינה מתמצה רק ב"תשתיות מיושנות" או ב"תחזוקה לקויה". חברת החשמל עצמה הבהירה בהודעתה כי חלק ניכר מירידת תפוקת החשמל בימים אלה נובע ממחסור בדלק. בדוח הרשמי שפורסם אתמול, בדומה לדוחות מהימים האחרונים, מפרטת החברה כי עשרות יחידות ייצור יצאו משירות "בשל מחסור בדלק", ויחידות נוספות הושבתו עקב מחסור בחומרי סיכה.

בסיכום המספרי צוין כי למעלה מג'יגה-ואט אחד של כושר ייצור לא היה זמין בשל מגבלות הדלק והסיכה – נתון חריג בהיקפו, המסביר מדוע גם כאשר חלק מהתחנות מושבתות לצורכי תחזוקה או סובלות מתקלות, המערכת מתקשה "לסגור פערים" באמצעות מקורות גיבוי.

בירת קובה, הוואנה, בעת הפסקת חשמל בעיר, 3 בדצמבר 2025

בירת קובה, הוואנה, בעת הפסקת חשמל בעיר, 3 בדצמבר 2025 | צילום: YAMIL LAGE / AFP via Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
נשיא ארה״ב, דונלד טראמפ, 18 בדצמבר 2025
טראמפ על פרסום התמונות מ"תיקי אפשטיין": זה דבר נורא שעלול להרוס מוניטין של אדם, רק משום שנראה לצדו

דורון פסקין

נשיא ארה"ב התייחס לראשונה לשחרור המסמכים מתיק החקירה של אפשטיין, והזהיר מפגיעה בשמם של אנשי ציבור. מקבץ המסמכים שפורסם עד כה כולל דוחות משטרה, חומרים משלימים, תמלילים מהליכים משפטיים ואלפי תמונות בהן נראו בין היתר ביל קלינטון, מייקל ג'קסון, קווין ספייסי ואופרה וינפרי

שר הביטחון, ישראל כ"ץ, 18 ליולי 2025
שר הביטחון: "בבוא העת נקים גם בצפון עזה גרעיני נח"ל במקום היישובים שנעקרו; לא נזוז מילימטר בסוריה"

אורן שלום

סיכום נאומו של שר הביטחון, ישראל כ"ץ, בטקס חתימת ההסכם לפינוי חטמ"ר בנימין ובניית 1,200 יחידות דיור בבית אל

כוחות ה-SDF בסוריה, 23 בינואר 2022
שקט מתוח בחלב לאחר שהוכרזה הפסקת אש בקרבות בין כוחות הביטחון הסורים ל-SDF

דורון פסקין

לאחר יום של חילופי אש כבדים, הודיעו הצדדים על נצירת האש בשכונות שייח' מקסוד ואל-אשרפייה. במקביל, אלערבי אלג'דיד דיווח על קרבות באזור סווידא בין המיליציה הדרוזית "המשמר הלאומי" לבין כוחות הביטחון של סוריה

נשיא איראן, מסעוד פזשכיאן, והמנהיג העליון של איראן, עלי ח׳מינאי, 21 בספטמבר 2024
העמימות האסטרטגית של איראן, וההערכה האמריקנית: איום הטילים הבליסטיים טרם חצה את "הקו האדום" של ישראל

יוני בן מנחם

גורמים בכירים בירושלים מסרו כי ישראל פועלת בתיאום עם ארה"ב ונערכת לאפשרות שאיראן תחליט לפתוח במתקפת פתע

ראש ממשלת יוון, קיריאקוס מיצוטאקיס, ראש הממשלה, בנימין נתניהו, ונשיא קפריסין, ניקוס כריסטודולידיס | צילום מסך
נתניהו: "אני רוצה להעביר כאן מסר ברור לאיראן – כל פעולה נגד ישראל תיענה בתגובה קשה מאוד"

אורן שלום

סיכום מסיבת העיתונאים שקיים ראש הממשלה יחד עם ראש ממשלת יוון ונשיא קפריסין במהלך הפסגה המשולשת בירושלים

חיילי צבא סוריה, 8 בדצמבר 2025
חילופי אש בין כוחות ה-SDF לצבא סוריה; עשרות משפחות נמלטו מבתיהן

דורון פסקין

משרד ההגנה הסורי טען כי לוחמי המיליציה, הנתמכת על ידי ארה"ב ורוב לוחמיה כורדים, פתחו במתקפת פתע על כוחות הביטחון הסורים

שתפו: