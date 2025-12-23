חברת החשמל הלאומית בקובה עדכנה על מחסור ניכר בדלק ודיווחה על ליקויים באספקת החשמל במדינה. לפי דיווחים, המצור האמריקני על ונצואלה הביא לעצירה של אספקת הנפט לקובה
דורון פסקין | 23 בדצמבר 2025 | חדשות | 2 דק׳
האם המצור הימי על הנפט של ונצואלה "חונק" את רשת החשמל בקובה?
קובה מצויה בימים אלה במצוקה הולכת ומחריפה בתחום ייצור החשמל. בעדכון היומי של חברת החשמל הלאומית של קובה, המפרסמת מדי יום את מצב מערכת החשמל – נמסר כי ב-21 בדצמבר השירות "הושפע לאורך 24", וכי בשעת השיא שלשום נרשם פער משמעותי בין היצע לביקוש. לפי הנתונים, שיא הפגיעה עמד על 1,879 מגה-ואט בשעות הערב.
לפי העדכון, נקודת הכשל אינה מתמצה רק ב"תשתיות מיושנות" או ב"תחזוקה לקויה". חברת החשמל עצמה הבהירה בהודעתה כי חלק ניכר מירידת תפוקת החשמל בימים אלה נובע ממחסור בדלק. בדוח הרשמי שפורסם אתמול, בדומה לדוחות מהימים האחרונים, מפרטת החברה כי עשרות יחידות ייצור יצאו משירות "בשל מחסור בדלק", ויחידות נוספות הושבתו עקב מחסור בחומרי סיכה.
בסיכום המספרי צוין כי למעלה מג'יגה-ואט אחד של כושר ייצור לא היה זמין בשל מגבלות הדלק והסיכה – נתון חריג בהיקפו, המסביר מדוע גם כאשר חלק מהתחנות מושבתות לצורכי תחזוקה או סובלות מתקלות, המערכת מתקשה "לסגור פערים" באמצעות מקורות גיבוי.
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו