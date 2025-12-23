האם המצור הימי על הנפט של ונצואלה "חונק" את רשת החשמל בקובה?

קובה מצויה בימים אלה במצוקה הולכת ומחריפה בתחום ייצור החשמל. בעדכון היומי של חברת החשמל הלאומית של קובה, המפרסמת מדי יום את מצב מערכת החשמל – נמסר כי ב-21 בדצמבר השירות "הושפע לאורך 24", וכי בשעת השיא שלשום נרשם פער משמעותי בין היצע לביקוש. לפי הנתונים, שיא הפגיעה עמד על 1,879 מגה-ואט בשעות הערב.

לפי העדכון, נקודת הכשל אינה מתמצה רק ב"תשתיות מיושנות" או ב"תחזוקה לקויה". חברת החשמל עצמה הבהירה בהודעתה כי חלק ניכר מירידת תפוקת החשמל בימים אלה נובע ממחסור בדלק. בדוח הרשמי שפורסם אתמול, בדומה לדוחות מהימים האחרונים, מפרטת החברה כי עשרות יחידות ייצור יצאו משירות "בשל מחסור בדלק", ויחידות נוספות הושבתו עקב מחסור בחומרי סיכה.