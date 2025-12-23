כניסה
נשיא ארה"ב התייחס לראשונה לשחרור המסמכים מתיק החקירה של אפשטיין, והזהיר מפגיעה בשמם של אנשי ציבור. מקבץ המסמכים שפורסם עד כה כולל דוחות משטרה, חומרים משלימים, תמלילים מהליכים משפטיים ואלפי תמונות בהן נראו בין היתר ביל קלינטון, מייקל ג'קסון, קווין ספייסי ואופרה וינפרי

דורון פסקין | 23 בדצמבר 2025 | חדשות | 3 דק׳

טראמפ על פרסום התמונות מ"תיקי אפשטיין": זה דבר נורא שעלול להרוס מוניטין של אדם, רק משום שנראה לצדו

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, התייחס הלילה לראשונה בפומבי לשחרור אלפי תמונות ומסמכים מתיקי החקירה הממשלתיים בפרשת ג'פרי אפשטיין – פרסום שנעשה מכוח חוק פדרלי חדש. טראמפ הזהיר מפני פגיעה חמורה בשמם של אנשים המופיעים בחומרים – גם כאשר אין להם כל קשר לעבירות שיוחסו לאפשטיין.

הדברים נאמרו באחוזתו מאר-א-לאגו שבפלורידה, לאחר שבימים האחרונים החלה מחלקת המשפטים האמריקנית לפרסם מקבצים ראשונים של חומרי חקירה ותיעוד. אפשטיין, איש עסקים עשיר ומקושר, נמצא מת בתאו בכלא בניו יורק בשנת 2019, בעת שהמתין למשפט באשמת סחר בבני אדם.

כשנשאל טראמפ על הופעת תמונות של הנשיא לשעבר, ביל קלינטון, במסגרת הפרסום החדש, השיב: "אני לא אוהב שמראים את התמונות של ביל קלינטון. אני לא אוהב שמראים את התמונות של אנשים אחרים. אני חושב שזה דבר נורא". לדבריו, "קלינטון הוא בחור גדול ויכול להתמודד עם זה, אך נחשפות תמונות של אנשים אחרים שפגשו את ג'פרי אפשטיין בתמימות לפני שנים […] והם בנקאים ועורכי דין מכובדים ואחרים".

נשיא ארה״ב, דונלד טראמפ, 18 בדצמבר 2025

נשיא ארה״ב, דונלד טראמפ, 18 בדצמבר 2025 | צילום: Anna Moneymaker/Getty Images

