שר הביטחון: "בבוא העת נקים גם בצפון עזה גרעיני נח"ל במקום היישובים שנעקרו; לא נזוז מילימטר בסוריה"

שר הביטחון, ישראל כ"ץ נאם היום בטקס שהתקיים בבית אל לכבוד חתימת ההסכם לפינוי חטמ"ר בנימין ובניית 1,200 יחידות דיור. אלו עיקרי דבריו:

• הממשלה הזאת היא ממשלה של התיישבות, היא חותרת למגע, אם אפשר ריבונות, נעשה ריבונות.