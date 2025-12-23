כניסה
סיכום נאומו של שר הביטחון, ישראל כ"ץ, בטקס חתימת ההסכם לפינוי חטמ"ר בנימין ובניית 1,200 יחידות דיור בבית אל

אורן שלום | 23 בדצמבר 2025 | חדשות | 1 דק׳

שר הביטחון: "בבוא העת נקים גם בצפון עזה גרעיני נח"ל במקום היישובים שנעקרו; לא נזוז מילימטר בסוריה"

שר הביטחון, ישראל כ"ץ נאם היום בטקס שהתקיים בבית אל לכבוד חתימת ההסכם לפינוי חטמ"ר בנימין ובניית 1,200 יחידות דיור. אלו עיקרי דבריו:

הממשלה הזאת היא ממשלה של התיישבות, היא חותרת למגע, אם אפשר ריבונות, נעשה ריבונות.

היום במחנות הטרור ג'נין, טולכרם, נור א-שמס אין טרור. יודעים למה? אין שם פלסטינים ויש חיילים של צה"ל. הטרור ירד ב-83%.

שר הביטחון, ישראל כ"ץ, 18 ליולי 2025

שר הביטחון, ישראל כ"ץ, 18 ליולי 2025 | צילום: ALEX WROBLEWSKI/AFP via Getty Images

