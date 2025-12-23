סיכום נאומו של שר הביטחון, ישראל כ"ץ, בטקס חתימת ההסכם לפינוי חטמ"ר בנימין ובניית 1,200 יחידות דיור בבית אל
שר הביטחון: "בבוא העת נקים גם בצפון עזה גרעיני נח"ל במקום היישובים שנעקרו; לא נזוז מילימטר בסוריה"
שר הביטחון, ישראל כ"ץ נאם היום בטקס שהתקיים בבית אל לכבוד חתימת ההסכם לפינוי חטמ"ר בנימין ובניית 1,200 יחידות דיור. אלו עיקרי דבריו:
• הממשלה הזאת היא ממשלה של התיישבות, היא חותרת למגע, אם אפשר ריבונות, נעשה ריבונות.
• היום במחנות הטרור ג'נין, טולכרם, נור א-שמס אין טרור. יודעים למה? אין שם פלסטינים ויש חיילים של צה"ל. הטרור ירד ב-83%.
