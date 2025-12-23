שקט מתוח בחלב לאחר שהוכרזה הפסקת אש בקרבות בין כוחות הביטחון הסורים ל-SDF

לאחר חילופי אש כבדים שפרצו אתמול בין כוחות ה-SDF – מיליציה הנתמכת בידי ארה"ב שרוב לוחמיה כורדים, לבין כוחות הביטחון הסוריים, שורר הבוקר בעיר חלב שקט מתוח. זאת, לאחר ששני הצדדים הודיעו במהלך הלילה על הפסקת פעולות הלחימה סביב השכונות אל-אשרפייה ושייח' מקסוד.

על פי רשת "אל-ערבייה", ההחלטה על נצירת האש התקבלה בעקבות "מגעים אינטנסיביים להרגעה", במטרה למנוע הידרדרות נוספת לאחר שהעימותים שיתקו אתמול אזורים נרחבים בעיר.