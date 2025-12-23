כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

לאחר יום של חילופי אש כבדים, הודיעו הצדדים על נצירת האש בשכונות שייח' מקסוד ואל-אשרפייה. במקביל, אלערבי אלג'דיד דיווח על קרבות באזור סווידא בין המיליציה הדרוזית "המשמר הלאומי" לבין כוחות הביטחון של סוריה

דורון פסקין | 23 בדצמבר 2025 | חדשות | 2 דק׳

שקט מתוח בחלב לאחר שהוכרזה הפסקת אש בקרבות בין כוחות הביטחון הסורים ל-SDF

לאחר חילופי אש כבדים שפרצו אתמול בין כוחות ה-SDF – מיליציה הנתמכת בידי ארה"ב שרוב לוחמיה כורדים, לבין כוחות הביטחון הסוריים, שורר הבוקר בעיר חלב שקט מתוח. זאת, לאחר ששני הצדדים הודיעו במהלך הלילה על הפסקת פעולות הלחימה סביב השכונות אל-אשרפייה ושייח' מקסוד.

על פי רשת "אל-ערבייה", ההחלטה על נצירת האש התקבלה בעקבות "מגעים אינטנסיביים להרגעה", במטרה למנוע הידרדרות נוספת לאחר שהעימותים שיתקו אתמול אזורים נרחבים בעיר.

מפקדת המטה הכללי של צבא סוריה פרסמה אמש פקודה רשמית להפסקת תקיפת מקורות הירי של כוחות ה-SDF. משרד ההגנה הסורי מסר לסוכנות הידיעות הרשמית SANA כי במהלך הלחימה "נוטרלו מספר מטרות וצומצמה זירת הקרבות כדי להרחיקה מהאוכלוסייה האזרחית". עוד נמסר כי הצבא פעל מתוך "אחריות להגנה על העם" ולא ניסה לבצע שינויים בקווי השליטה הקיימים, אלא הסתפק בתגובה למקורות האש.

כוחות ה-SDF בסוריה, 23 בינואר 2022

כוחות ה-SDF בסוריה, 23 בינואר 2022 | צילום: AFP via Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
נשיא איראן, מסעוד פזשכיאן, והמנהיג העליון של איראן, עלי ח׳מינאי, 21 בספטמבר 2024
העמימות האסטרטגית של איראן, וההערכה האמריקנית: איום הטילים הבליסטיים טרם חצה את "הקו האדום" של ישראל

יוני בן מנחם

גורמים בכירים בירושלים מסרו כי ישראל פועלת בתיאום עם ארה"ב ונערכת לאפשרות שאיראן תחליט לפתוח במתקפת פתע

ראש ממשלת יוון, קיריאקוס מיצוטאקיס, ראש הממשלה, בנימין נתניהו, ונשיא קפריסין, ניקוס כריסטודולידיס | צילום מסך
נתניהו: "אני רוצה להעביר כאן מסר ברור לאיראן – כל פעולה נגד ישראל תיענה בתגובה קשה מאוד"

אורן שלום

סיכום מסיבת העיתונאים שקיים ראש הממשלה יחד עם ראש ממשלת יוון ונשיא קפריסין במהלך הפסגה המשולשת בירושלים

חיילי צבא סוריה, 8 בדצמבר 2025
חילופי אש בין כוחות ה-SDF לצבא סוריה; עשרות משפחות נמלטו מבתיהן

דורון פסקין

משרד ההגנה הסורי טען כי לוחמי המיליציה, הנתמכת על ידי ארה"ב ורוב לוחמיה כורדים, פתחו במתקפת פתע על כוחות הביטחון הסורים

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, במהלך ההצהרה שפרסם היום
ראש הממשלה: "ועדת חקירה ממלכתית מיוחדת, שוויונית בין אופוזיציה וקואליציה – היא הדרך הנכונה לברר את האמת"

אורן שלום

נתניהו פרסם הצהרה מוקלטת בנוגע להקמת ועדת חקירה שתחקור את אירועי ה-7 באוקטובר. "כל הנושאים ייבדקו, ללא יוצא מן הכלל - המדיני, הביטחוני, המודיעיני, המשפטי – הכל"

חיילים טורקים בגבול בין טורקיה ואיראן, 1 בנובמבר 2024
חמאס שיבח את העמדה הטורקית נגד ישראל; בכירים בירושלים הגיבו: ממחיש מדוע אסור שטורקיה תציב חיילים ברצועה

יוני בן מנחם

האתר של חמאס, "ריסאלה נט", פרסם מאמר בו שיבח את טורקיה על כך ששמרה על שיח ביקורתי ברור כלפי "הכיבוש", בעוד מדינות משפיעות הסתפקו באמירות כלליות, ואף אימצו בפועל את הנרטיב הישראלי

תחנת גלי צה״ל
הממשלה אישרה את ההחלטה לסגור את גלי צה"ל, למרות התנגדותה של היועמ"שית

צוות מגזין אפוק

לאחר אישור ההחלטה, שעברה פה אחד בישיבת הממשלה, הנחה שר הביטחון לעצור באופן מיידי את המיונים לתחנה ולהיערך לשיבוץ מחדש של משרתי היחידה. עוד לפני ישיבת הממשלה טענה היועמ"שית כי "ההחלטה היא חלק ממהלך כולל לפגיעה בשידור הציבורי בישראל ולהגבלת חופש הביטוי"

שתפו: