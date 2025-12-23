לאחר יום של חילופי אש כבדים, הודיעו הצדדים על נצירת האש בשכונות שייח' מקסוד ואל-אשרפייה. במקביל, אלערבי אלג'דיד דיווח על קרבות באזור סווידא בין המיליציה הדרוזית "המשמר הלאומי" לבין כוחות הביטחון של סוריה
שקט מתוח בחלב לאחר שהוכרזה הפסקת אש בקרבות בין כוחות הביטחון הסורים ל-SDF
לאחר חילופי אש כבדים שפרצו אתמול בין כוחות ה-SDF – מיליציה הנתמכת בידי ארה"ב שרוב לוחמיה כורדים, לבין כוחות הביטחון הסוריים, שורר הבוקר בעיר חלב שקט מתוח. זאת, לאחר ששני הצדדים הודיעו במהלך הלילה על הפסקת פעולות הלחימה סביב השכונות אל-אשרפייה ושייח' מקסוד.
על פי רשת "אל-ערבייה", ההחלטה על נצירת האש התקבלה בעקבות "מגעים אינטנסיביים להרגעה", במטרה למנוע הידרדרות נוספת לאחר שהעימותים שיתקו אתמול אזורים נרחבים בעיר.
מפקדת המטה הכללי של צבא סוריה פרסמה אמש פקודה רשמית להפסקת תקיפת מקורות הירי של כוחות ה-SDF. משרד ההגנה הסורי מסר לסוכנות הידיעות הרשמית SANA כי במהלך הלחימה "נוטרלו מספר מטרות וצומצמה זירת הקרבות כדי להרחיקה מהאוכלוסייה האזרחית". עוד נמסר כי הצבא פעל מתוך "אחריות להגנה על העם" ולא ניסה לבצע שינויים בקווי השליטה הקיימים, אלא הסתפק בתגובה למקורות האש.
