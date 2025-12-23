העמימות האסטרטגית של איראן, וההערכה האמריקנית: איום הטילים הבליסטיים טרם חצה את "הקו האדום" של ישראל

גורמים מדיניים בכירים אומרים כי ישראל, בתיאום עם ארה"ב, עוקבת מקרוב אחר הפעילות הצבאית של איראן ונערכת לאפשרות של מתקפת פתע באמצעות טילים בליסטיים מצידה. לדבריהם, החשש המרכזי הוא מהידרדרות ביטחונית רחבת היקף כתוצאה ממיס קלקולציה. בימים האחרונים העבירה ישראל מסר לוושינגטון שלפיו היא ערוכה היטב לכל תרחיש ותשיב בעוצמה לכל פעולה איראנית.

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, התייחס אתמול לאיראן במהלך הפסגה המשולשת עם נשיא קפריסין וראש ממשלת יוון, ושיגר מסר תקיף: “אנחנו יודעים שאיראן מקיימת תרגילים בתקופה האחרונה. אנחנו עוקבים אחריהם ומבצעים את ההיערכות הנדרשת. אני רוצה להעביר מסר ברור לאיראן – כל פעולה נגד ישראל תיענה בתגובה קשה מאוד”.