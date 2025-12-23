כניסה
גורמים בכירים בירושלים מסרו כי ישראל פועלת בתיאום עם ארה"ב ונערכת לאפשרות שאיראן תחליט לפתוח במתקפת פתע

יוני בן מנחם | 23 בדצמבר 2025 | חדשות | 3 דק׳

העמימות האסטרטגית של איראן, וההערכה האמריקנית: איום הטילים הבליסטיים טרם חצה את "הקו האדום" של ישראל

גורמים מדיניים בכירים אומרים כי ישראל, בתיאום עם ארה"ב, עוקבת מקרוב אחר הפעילות הצבאית של איראן ונערכת לאפשרות של מתקפת פתע באמצעות טילים בליסטיים מצידה. לדבריהם, החשש המרכזי הוא מהידרדרות ביטחונית רחבת היקף כתוצאה ממיס קלקולציה. בימים האחרונים העבירה ישראל מסר לוושינגטון שלפיו היא ערוכה היטב לכל תרחיש ותשיב בעוצמה לכל פעולה איראנית.

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, התייחס אתמול לאיראן במהלך הפסגה המשולשת עם נשיא קפריסין וראש ממשלת יוון, ושיגר מסר תקיף: “אנחנו יודעים שאיראן מקיימת תרגילים בתקופה האחרונה. אנחנו עוקבים אחריהם ומבצעים את ההיערכות הנדרשת. אני רוצה להעביר מסר ברור לאיראן – כל פעולה נגד ישראל תיענה בתגובה קשה מאוד”.

מנגד, דובר משרד החוץ האיראני, אסמאעיל בקאאי, אמר במסיבת עיתונאים כי תוכנית הטילים של איראן היא הגנתית ואינה נתונה למשא ומתן. לדבריו, "אין כל מקום לדיון, בשום אופן, ביכולות ההגנה של איראן, שנועדו להרתיע תוקפנים מפני תקיפה".

נשיא איראן, מסעוד פזשכיאן, והמנהיג העליון של איראן, עלי ח׳מינאי, 21 בספטמבר 2024

נשיא איראן, מסעוד פזשכיאן, והמנהיג העליון של איראן, עלי ח׳מינאי, 21 בספטמבר 2024 | צילום: אתר khamenei.ir

ראש ממשלת יוון, קיריאקוס מיצוטאקיס, ראש הממשלה, בנימין נתניהו, ונשיא קפריסין, ניקוס כריסטודולידיס | צילום מסך
נתניהו: "אני רוצה להעביר כאן מסר ברור לאיראן – כל פעולה נגד ישראל תיענה בתגובה קשה מאוד"

אורן שלום

סיכום מסיבת העיתונאים שקיים ראש הממשלה יחד עם ראש ממשלת יוון ונשיא קפריסין במהלך הפסגה המשולשת בירושלים

חיילי צבא סוריה, 8 בדצמבר 2025
חילופי אש בין כוחות ה-SDF לצבא סוריה; עשרות משפחות נמלטו מבתיהן

דורון פסקין

משרד ההגנה הסורי טען כי לוחמי המיליציה, הנתמכת על ידי ארה"ב ורוב לוחמיה כורדים, פתחו במתקפת פתע על כוחות הביטחון הסורים

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, במהלך ההצהרה שפרסם היום
ראש הממשלה: "ועדת חקירה ממלכתית מיוחדת, שוויונית בין אופוזיציה וקואליציה – היא הדרך הנכונה לברר את האמת"

אורן שלום

נתניהו פרסם הצהרה מוקלטת בנוגע להקמת ועדת חקירה שתחקור את אירועי ה-7 באוקטובר. "כל הנושאים ייבדקו, ללא יוצא מן הכלל - המדיני, הביטחוני, המודיעיני, המשפטי – הכל"

חיילים טורקים בגבול בין טורקיה ואיראן, 1 בנובמבר 2024
חמאס שיבח את העמדה הטורקית נגד ישראל; בכירים בירושלים הגיבו: ממחיש מדוע אסור שטורקיה תציב חיילים ברצועה

יוני בן מנחם

האתר של חמאס, "ריסאלה נט", פרסם מאמר בו שיבח את טורקיה על כך ששמרה על שיח ביקורתי ברור כלפי "הכיבוש", בעוד מדינות משפיעות הסתפקו באמירות כלליות, ואף אימצו בפועל את הנרטיב הישראלי

תחנת גלי צה״ל
הממשלה אישרה את ההחלטה לסגור את גלי צה"ל, למרות התנגדותה של היועמ"שית

צוות מגזין אפוק

לאחר אישור ההחלטה, שעברה פה אחד בישיבת הממשלה, הנחה שר הביטחון לעצור באופן מיידי את המיונים לתחנה ולהיערך לשיבוץ מחדש של משרתי היחידה. עוד לפני ישיבת הממשלה טענה היועמ"שית כי "ההחלטה היא חלק ממהלך כולל לפגיעה בשידור הציבורי בישראל ולהגבלת חופש הביטוי"

כוחות צה"ל בגבול רצועת עזה, 17 בספטמבר 2025
דיווחים ערביים: ישראל פועלת להרחבת הקו הצהוב ברצועת עזה

דורון פסקין

בכלי תקשורת ערביים וברשתות נטען כי כוחות צה"ל פעלו הלילה בעומק ג'באליה בצפון הרצועה, וביצעו עבודות הנדסיות להרחבת השטח שבשליטה ישראלית. עוד דווח כי בימים האחרונים נעשו פעולות דומות גם במרכז ובדרום הרצועה

