סיכום מסיבת העיתונאים שקיים ראש הממשלה יחד עם ראש ממשלת יוון ונשיא קפריסין במהלך הפסגה המשולשת בירושלים
נתניהו: "אני רוצה להעביר כאן מסר ברור לאיראן – כל פעולה נגד ישראל תיענה בתגובה קשה מאוד"
ראש הממשלה, בנימין נתניהו, קיים היום מסיבת עיתונאים משותפת יחד עם ראש ממשלת יוון, קיריאקוס מיצוטאקיס, ונשיא קפריסין, ניקוס כריסטודולידיס. אלו עיקרי הדברים שנאמרו:
נתניהו:
• חזרנו והדגשנו את מחויבותנו להרחבת הסכמי אברהם, ולהרחבת מעגל שיתוף הפעולה בין ישראל לעולם הערבי. כמו כן, הבענו תמיכה בריבונותה של לבנון ובעתיד שבו מוסדות מדינה לגיטימיים מחזיקים בסמכות ובכוח הצבאי' ולא מיליציות טרוריסטיות.
• הסכמנו היום להעמיק את שיתוף הפעולה הביטחוני וההגנתי שלנו. האיומים שאנו מתמודדים מולם הם אמיתיים. יחד אנחנו מגנים לא רק על המדינות שלנו, אלא גם על נתיבי שיט חיוניים ותשתיות קריטיות שעליהן נשענת הכלכלה העולמית.
