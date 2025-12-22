נתניהו פרסם הצהרה מוקלטת בנוגע להקמת ועדת חקירה שתחקור את אירועי ה-7 באוקטובר. "כל הנושאים ייבדקו, ללא יוצא מן הכלל – המדיני, הביטחוני, המודיעיני, המשפטי – הכל"
ראש הממשלה: "ועדת חקירה ממלכתית מיוחדת, שוויונית בין אופוזיציה וקואליציה – היא הדרך הנכונה לברר את האמת"
ראש הממשלה, בנימין נתניהו, פרסם הערב הצהרה מוקלטת בה התייחס להקמת ועדת חקירה בנוגע לאירועי ה-7 באוקטובר על ידי הממשלה.
בראשית דבריו עדכן נתניהו כי "ועדת השרים לענייני חקיקה אישרה היום את הצעת החוק להקמת ועדת חקירה ממלכתית מיוחדת. זאת תהיה ועדה שוויונית לחקר אירועי ה-7 באוקטובר והנסיבות שהובילו אליהם. מדובר כאן בוועדת חקירה בלתי תלויה, עם סמכויות מלאות, בדיוק כפי שנקבע בחוק ועדות החקירה".
הוא ציין כי "בניגוד לנטען, פוליטיקאים לא יהיו חברים בוועדה. הרכב החברים בוועדה ייקבע באופן שוויוני: חצי על ידי הקואליציה וחצי על ידי האופוזיציה. הוועדה תורכב ממומחים בביטחון, באקדמיה, במשפט, וגם הורים שכולים שישמשו כמשקיפים".
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו