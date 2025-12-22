כניסה
נתניהו פרסם הצהרה מוקלטת בנוגע להקמת ועדת חקירה שתחקור את אירועי ה-7 באוקטובר. "כל הנושאים ייבדקו, ללא יוצא מן הכלל – המדיני, הביטחוני, המודיעיני, המשפטי – הכל"

אורן שלום | 22 בדצמבר 2025 | חדשות | 2 דק׳

ראש הממשלה: "ועדת חקירה ממלכתית מיוחדת, שוויונית בין אופוזיציה וקואליציה – היא הדרך הנכונה לברר את האמת"

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, פרסם הערב הצהרה מוקלטת בה התייחס להקמת ועדת חקירה בנוגע לאירועי ה-7 באוקטובר על ידי הממשלה.   

בראשית דבריו עדכן נתניהו כי "ועדת השרים לענייני חקיקה אישרה היום את הצעת החוק להקמת ועדת חקירה ממלכתית מיוחדת. זאת תהיה ועדה שוויונית לחקר אירועי ה-7 באוקטובר והנסיבות שהובילו אליהם. מדובר כאן בוועדת חקירה בלתי תלויה, עם סמכויות מלאות, בדיוק כפי שנקבע בחוק ועדות החקירה".

הוא ציין כי "בניגוד לנטען, פוליטיקאים לא יהיו חברים בוועדה. הרכב החברים בוועדה ייקבע באופן שוויוני: חצי על ידי הקואליציה וחצי על ידי האופוזיציה. הוועדה תורכב ממומחים בביטחון, באקדמיה, במשפט, וגם הורים שכולים שישמשו כמשקיפים".

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, במהלך ההצהרה שפרסם היום

צילום מסך

חיילים טורקים בגבול בין טורקיה ואיראן, 1 בנובמבר 2024
חמאס שיבח את העמדה הטורקית נגד ישראל; בכירים בירושלים הגיבו: ממחיש מדוע אסור שטורקיה תציב חיילים ברצועה

יוני בן מנחם

האתר של חמאס, "ריסאלה נט", פרסם מאמר בו שיבח את טורקיה על כך ששמרה על שיח ביקורתי ברור כלפי "הכיבוש", בעוד מדינות משפיעות הסתפקו באמירות כלליות, ואף אימצו בפועל את הנרטיב הישראלי

תחנת גלי צה״ל
הממשלה אישרה את ההחלטה לסגור את גלי צה"ל, למרות התנגדותה של היועמ"שית

צוות מגזין אפוק

לאחר אישור ההחלטה, שעברה פה אחד בישיבת הממשלה, הנחה שר הביטחון לעצור באופן מיידי את המיונים לתחנה ולהיערך לשיבוץ מחדש של משרתי היחידה. עוד לפני ישיבת הממשלה טענה היועמ"שית כי "ההחלטה היא חלק ממהלך כולל לפגיעה בשידור הציבורי בישראל ולהגבלת חופש הביטוי"

כוחות צה"ל בגבול רצועת עזה, 17 בספטמבר 2025
דיווחים ערביים: ישראל פועלת להרחבת הקו הצהוב ברצועת עזה

דורון פסקין

בכלי תקשורת ערביים וברשתות נטען כי כוחות צה"ל פעלו הלילה בעומק ג'באליה בצפון הרצועה, וביצעו עבודות הנדסיות להרחבת השטח שבשליטה ישראלית. עוד דווח כי בימים האחרונים נעשו פעולות דומות גם במרכז ובדרום הרצועה

חוקרים בזירת הפיצוץ בו נהרג סרווארוב, 22 בדצמבר 2025
גנרל רוסי בכיר נהרג בפיצוץ רכב במוסקבה; נבדקת אפשרות כי הוא חוסל על ידי אוקראינה

דורון פסקין

גנרל-לייטננט פאניל סרווארוב שימש כראש מנהל ההכשרה המבצעית במטה הכללי. הרשויות ברוסיה מסרו כי אותר מטען שהוטמן מתחת לרכבו

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, ונשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, 7 באפריל 2025
האם נתניהו יבקש מטראמפ אור ירוק למתקפת מנע באיראן?

יוני בן מנחם

גורמים בכירים בירושלים טוענים כי ראש הממשלה צפוי להעלות בפגישתו הצפויה עם נשיא ארה"ב בשבוע הבא את נושא חידוש ייצור הטילים הבליסטיים של איראן בסיוע של סין. להערכתם, המסר המרכזי צפוי להיות כי ישראל יכולה לתקוף לבדה, אך תזדקק לתמיכה אמריקנית בהגנה אווירית

מכליות נפט ונצואליות
דיווח: ארה"ב תפסה מכלית נפט נוספת מול חופי ונצואלה

אורן שלום

הדיווח מגיע לאחר שהלילה תפסה ארה"ב מכלית נוספת. בסוכנות הידיעות רויטרס נטען כי המכלית הייתה תחת סנקציות אמריקניות

