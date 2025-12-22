ראש הממשלה: "ועדת חקירה ממלכתית מיוחדת, שוויונית בין אופוזיציה וקואליציה – היא הדרך הנכונה לברר את האמת"

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, פרסם הערב הצהרה מוקלטת בה התייחס להקמת ועדת חקירה בנוגע לאירועי ה-7 באוקטובר על ידי הממשלה.

בראשית דבריו עדכן נתניהו כי "ועדת השרים לענייני חקיקה אישרה היום את הצעת החוק להקמת ועדת חקירה ממלכתית מיוחדת. זאת תהיה ועדה שוויונית לחקר אירועי ה-7 באוקטובר והנסיבות שהובילו אליהם. מדובר כאן בוועדת חקירה בלתי תלויה, עם סמכויות מלאות, בדיוק כפי שנקבע בחוק ועדות החקירה".