האתר של חמאס, "ריסאלה נט", פרסם מאמר בו שיבח את טורקיה על כך ששמרה על שיח ביקורתי ברור כלפי "הכיבוש", בעוד מדינות משפיעות הסתפקו באמירות כלליות, ואף אימצו בפועל את הנרטיב הישראלי

יוני בן מנחם | 22 בדצמבר 2025 | חדשות | 2 דק׳

חמאס שיבח את העמדה הטורקית נגד ישראל; בכירים בירושלים הגיבו: ממחיש מדוע אסור שטורקיה תציב חיילים ברצועה

על רקע התנגדותה של ישראל לנוכחות צבאית טורקית ברצועת עזה במסגרת כוח ייצוב בין-לאומי שמבקש להקים נשיא ארה״ב, דונלד טראמפ, חמאס פרסם דברי שבח ליחסה של טורקיה כלפי הרצועה.

אתמול פרסם האתר הרשמי של חמאס, "א-ריסאלה נט", מאמר שכותרתו: "העמדה הטורקית כלפי עזה – יציבות פוליטית בעידן של בלבול בין-לאומי". במאמר נטען כי על רקע מציאות אזורית ובין-לאומית המאופיינת בהיסוס ובכפל עמדות, בולטת מדיניותה של טורקיה כלפי רצועת עזה כאחת העמדות הברורות והעקביות ביותר בזירה הפוליטית והדיפלומטית.

המאמר מהלל את הצהרותיו האחרונות של שר החוץ הטורקי, הקאן פידאן, ובפרט את קביעת כי "עזה חייבת להיות מנוהלת על ידי תושביה". במאמר נטען כי מדובר בעמדה בעלת משמעויות פוליטיות עמוקות, החורגות בהרבה מהשיח הדיפלומטי המקובל. כמו כן נכתב כי טורקיה אינה מסתפקת בגינויים כלליים של ישראל או בקריאה להפסקת אש, אלא מציבה קו אדום ברור מול כל יוזמה אזורית או בין-לאומית המבקשת לכפות אפוטרופסות פוליטית או להקים מנגנון שלטוני חלופי העוקף את הרצון הפלסטיני.

חיילים טורקים בגבול בין טורקיה ואיראן, 1 בנובמבר 2024

חיילים טורקים בגבול בין טורקיה ואיראן, 1 בנובמבר 2024 | צילום: OZAN KOSE/AFP via Getty Images

