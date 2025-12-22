לאחר אישור ההחלטה, שעברה פה אחד בישיבת הממשלה, הנחה שר הביטחון לעצור באופן מיידי את המיונים לתחנה ולהיערך לשיבוץ מחדש של משרתי היחידה. עוד לפני ישיבת הממשלה טענה היועמ"שית כי "ההחלטה היא חלק ממהלך כולל לפגיעה בשידור הציבורי בישראל ולהגבלת חופש הביטוי"
צוות מגזין אפוק | 22 בדצמבר 2025 | חדשות | 2 דק׳
הממשלה אישרה את ההחלטה לסגור את גלי צה"ל, למרות התנגדותה של היועמ"שית
לשכת שר הביטחון הודיעה כי הממשלה אישרה פה אחד את הצעת שר הביטחון, ישראל כ"ץ, לסגירת תחנת הרדיו הצבאית גלי צה"ל.
ראש הממשלה, בנימין נתניהו, אמר לפני ההצבעה כי "היום אנחנו מביאים את הצעת שר הביטחון לביטול גלי צה״ל - תחנה צבאית שמשדרת ברשות של צבא, נדמה לי שזה קיים בצפון קוריאה ואולי עוד כמה מדינות ואנחנו בטח לא רוצים להימנות איתן. יש הצעות חוזרות ונשנות להוציא, לבטל את גלי צה״ל, להפריט את גלי צה״ל. אני חייב להגיד שאני פתוח לכל ההצעות הללו משום שאני מאמין בתחרות. אז הגיע הזמן ויפה שעה אחת קודם".
כ"ץ אמר במהלך ישיבת הממשלה: "מציאות שבה במדינת ישראל מופעלת תחנת רדיו, המיועדת לכלל אזרחי המדינה, על ידי הצבא היא אנומליה שלא קיימת במדינות דמוקרטיות. האנומליה הזאת מסבה קושי מהותי לצה"ל הנובע מעירוב צה"ל, בעל כורחו, בשיח הפוליטי. עיסוק התחנה בתכנים פוליטיים פוגעת בצבא ההגנה לישראל, בחייליו ובאחדותו".
