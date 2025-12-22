הממשלה אישרה את ההחלטה לסגור את גלי צה"ל, למרות התנגדותה של היועמ"שית

לשכת שר הביטחון הודיעה כי הממשלה אישרה פה אחד את הצעת שר הביטחון, ישראל כ"ץ, לסגירת תחנת הרדיו הצבאית גלי צה"ל.

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, אמר לפני ההצבעה כי "היום אנחנו מביאים את הצעת שר הביטחון לביטול גלי צה״ל - תחנה צבאית שמשדרת ברשות של צבא, נדמה לי שזה קיים בצפון קוריאה ואולי עוד כמה מדינות ואנחנו בטח לא רוצים להימנות איתן. יש הצעות חוזרות ונשנות להוציא, לבטל את גלי צה״ל, להפריט את גלי צה״ל. אני חייב להגיד שאני פתוח לכל ההצעות הללו משום שאני מאמין בתחרות. אז הגיע הזמן ויפה שעה אחת קודם".