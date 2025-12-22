דיווחים ערביים: ישראל פועלת להרחבת הקו הצהוב ברצועת עזה

בדיווחים בכלי תקשורת ערביים וברשתות החברתיות נטען כי כוחות צה"ל פעלו הלילה בעומק מחנה הפליטים ג'באליה שבצפון רצועת עזה, תוך ירי וחיפוי אש. על פי הדיווחים, הכוחות ביצעו עבודות הנדסיות שמטרתן הרחבת "הקו הצהוב" – קו התיחום שמסמן בפועל את גבול אזור השליטה של צה"ל והאיסור על כניסת פלסטינים בחלקים שונים של הרצועה.

בכתבות שפורסמו באתרי חדשות ערביים, ובהם אתר החדשות האמירותי "ארם ניוז", נטען כי מדובר במהלך "מפתיע" שהחל בשעות הערב, וכי במקביל לירי בוצעו עבודות חישוף באמצעות דחפורים באזורים המזרחיים של המחנה. עוד דווח על התקדמות באזור "אל-הוג'א" שמצפון לג'באליה, תחת חיפוי של הפגזות.