כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

בכלי תקשורת ערביים וברשתות נטען כי כוחות צה"ל פעלו הלילה בעומק ג'באליה בצפון הרצועה, וביצעו עבודות הנדסיות להרחבת השטח שבשליטה ישראלית. עוד דווח כי בימים האחרונים נעשו פעולות דומות גם במרכז ובדרום הרצועה

דורון פסקין | 22 בדצמבר 2025 | חדשות | 2 דק׳

דיווחים ערביים: ישראל פועלת להרחבת הקו הצהוב ברצועת עזה

בדיווחים בכלי תקשורת ערביים וברשתות החברתיות נטען כי כוחות צה"ל פעלו הלילה בעומק מחנה הפליטים ג'באליה שבצפון רצועת עזה, תוך ירי וחיפוי אש. על פי הדיווחים, הכוחות ביצעו עבודות הנדסיות שמטרתן הרחבת "הקו הצהוב" – קו התיחום שמסמן בפועל את גבול אזור השליטה של צה"ל והאיסור על כניסת פלסטינים בחלקים שונים של הרצועה.

בכתבות שפורסמו באתרי חדשות ערביים, ובהם אתר החדשות האמירותי "ארם ניוז", נטען כי מדובר במהלך "מפתיע" שהחל בשעות הערב, וכי במקביל לירי בוצעו עבודות חישוף באמצעות דחפורים באזורים המזרחיים של המחנה. עוד דווח על התקדמות באזור "אל-הוג'א" שמצפון לג'באליה, תחת חיפוי של הפגזות.

במקביל, הבלוגר הפלסטיני אשרף רמדאן דיווח הלילה בערוץ הטלגרם שלו כי "הצבא הציוני חודר לעומק מחנה הפליטים ג'באליה ומעביר בטונדות צהובות לאורך שלושה צירים". לדבריו, הציר הראשון הוא באזור א-תרנס, בסמוך לתחנת תמראז; הציר השני משתרע מתחילת שכונת אל-חאווג'ה ועד סלון א-שעראווי; וציר נוסף כולל העברת בטונדות מכיכר זאיד לרחוב חבוב. רמדאן טען כי הפלישה מלווה בירי ארטילרי, וכי המחנה "הפך לאזור מלחמה חד-צדדי". עוד ציין כי מתבצעות עבודות חפירה באמצעות דחפורים סמוך ל"קו הירוק", גם כן תחת חיפוי אש.

כוחות צה"ל בגבול רצועת עזה, 17 בספטמבר 2025

כוחות צה"ל בגבול רצועת עזה, 17 בספטמבר 2025 | צילום: Amir Levy/Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
חוקרים בזירת הפיצוץ בו נהרג סרווארוב, 22 בדצמבר 2025
גנרל רוסי בכיר נהרג בפיצוץ רכב במוסקבה; נבדקת אפשרות כי הוא חוסל על ידי אוקראינה

דורון פסקין

גנרל-לייטננט פאניל סרווארוב שימש כראש מנהל ההכשרה המבצעית במטה הכללי. הרשויות ברוסיה מסרו כי אותר מטען שהוטמן מתחת לרכבו

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, ונשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, 7 באפריל 2025
האם נתניהו יבקש מטראמפ אור ירוק למתקפת מנע באיראן?

יוני בן מנחם

גורמים בכירים בירושלים טוענים כי ראש הממשלה צפוי להעלות בפגישתו הצפויה עם נשיא ארה"ב בשבוע הבא את נושא חידוש ייצור הטילים הבליסטיים של איראן בסיוע של סין. להערכתם, המסר המרכזי צפוי להיות כי ישראל יכולה לתקוף לבדה, אך תזדקק לתמיכה אמריקנית בהגנה אווירית

מכליות נפט ונצואליות
דיווח: ארה"ב תפסה מכלית נפט נוספת מול חופי ונצואלה

אורן שלום

הדיווח מגיע לאחר שהלילה תפסה ארה"ב מכלית נוספת. בסוכנות הידיעות רויטרס נטען כי המכלית הייתה תחת סנקציות אמריקניות

כוחות הביטחון הסוריים, 4 בינואר 2025
המצוד אחר דאע"ש בסוריה: נעצרו מספר חוליות טרור ברחבי מדינה

דורון פסקין

המעצרים מגיעים לאחר המתקפות האחרונות מאחוריהן עמד ארגון הטרור, כולל נגד כוחות אמריקנים. לפי דיווח באלערבי אל-ג'דיד, כוחות ה-SDF הכורדים לקחו חלק בפשיטה במזרח המדינה

כוחות של מלציית אל-חשד א-שעבי בעיראק, 15 בספטמבר 2024
מחלוקת בקרב המיליציות הפרו איראניות בעיראק בנוגע למסירת הנשק למדינה

דורון פסקין

על רקע תוצאות הבחירות האחרונות לפרלמנט העיראקי, מיליציות מסוימות המזוהות עם איראן מאותתות על נכונות לקבל את עיקרון המונופול של המדינה על הנשק, בעוד אחרות מתנגדות לכל פירוק מנשק בתנאים הנוכחיים

ספינה של חיל הים האמריקני בסמוך לחופי ונצואלה, 26 באוקטובר 2025
ארה"ב תפסה מכלית נפט נוספת מול חופי ונצואלה

דורון פסקין

שרת ביטחון המולדת של ארה"ב הצהירה הלילה: "ארה"ב תמשיך לרדוף אחר התנועה הבלתי חוקית של נפט תחת סנקציות המשמש למימון נרקו טרור באזור". עם זאת, בדיווח של עיתון הגארדיאן הבריטי נטען כי המכלית אינה מופיעה ברשימת כלי השיט שעליהם הטילה ארה"ב סנקציות

שתפו: