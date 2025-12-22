בכלי תקשורת ערביים וברשתות נטען כי כוחות צה"ל פעלו הלילה בעומק ג'באליה בצפון הרצועה, וביצעו עבודות הנדסיות להרחבת השטח שבשליטה ישראלית. עוד דווח כי בימים האחרונים נעשו פעולות דומות גם במרכז ובדרום הרצועה
דורון פסקין | 22 בדצמבר 2025 | חדשות | 2 דק׳
דיווחים ערביים: ישראל פועלת להרחבת הקו הצהוב ברצועת עזה
בדיווחים בכלי תקשורת ערביים וברשתות החברתיות נטען כי כוחות צה"ל פעלו הלילה בעומק מחנה הפליטים ג'באליה שבצפון רצועת עזה, תוך ירי וחיפוי אש. על פי הדיווחים, הכוחות ביצעו עבודות הנדסיות שמטרתן הרחבת "הקו הצהוב" – קו התיחום שמסמן בפועל את גבול אזור השליטה של צה"ל והאיסור על כניסת פלסטינים בחלקים שונים של הרצועה.
בכתבות שפורסמו באתרי חדשות ערביים, ובהם אתר החדשות האמירותי "ארם ניוז", נטען כי מדובר במהלך "מפתיע" שהחל בשעות הערב, וכי במקביל לירי בוצעו עבודות חישוף באמצעות דחפורים באזורים המזרחיים של המחנה. עוד דווח על התקדמות באזור "אל-הוג'א" שמצפון לג'באליה, תחת חיפוי של הפגזות.
במקביל, הבלוגר הפלסטיני אשרף רמדאן דיווח הלילה בערוץ הטלגרם שלו כי "הצבא הציוני חודר לעומק מחנה הפליטים ג'באליה ומעביר בטונדות צהובות לאורך שלושה צירים". לדבריו, הציר הראשון הוא באזור א-תרנס, בסמוך לתחנת תמראז; הציר השני משתרע מתחילת שכונת אל-חאווג'ה ועד סלון א-שעראווי; וציר נוסף כולל העברת בטונדות מכיכר זאיד לרחוב חבוב. רמדאן טען כי הפלישה מלווה בירי ארטילרי, וכי המחנה "הפך לאזור מלחמה חד-צדדי". עוד ציין כי מתבצעות עבודות חפירה באמצעות דחפורים סמוך ל"קו הירוק", גם כן תחת חיפוי אש.
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו