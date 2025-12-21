כניסה
הדיווח מגיע לאחר שהלילה תפסה ארה"ב מכלית נוספת. בסוכנות הידיעות רויטרס נטען כי המכלית הייתה תחת סנקציות אמריקניות

אורן שלום | 21 בדצמבר 2025 | חדשות | 1 דק׳

דיווח: ארה"ב תפסה מכלית נפט נוספת מול חופי ונצואלה

סוכנות הידיעות רויטרס דיווחה לפני זמן קצר כי ארה"ב תפסה כלי שיט נוסף מול חופי ונצואלה. הדיווח מתבסס על שני בכירים אמריקנים ששוחחו בעילום שם עם הסוכנות.

הדיווח מגיע לאחר שהלילה הודיעה שרת ביטחון המולדת האמריקנית, קריסטי נואם, על תפיסת מכלית נפט נוספת שעגנה לאחרונה בוונצואלה. במידה והדיווח ברויטרס מדויק, זאת תהיה המכלית השלישית שארה"ב עוצרת מול חופי ונצואלה בטווח זמן של כשבוע וחצי.

אחד הבכירים האמריקנים ששוחחו עם רויטרס ציין כי מכלית הנפט הייתה נתונה לסנקציות. עם זאת לא נמסרו פרטים מדויקים אודות המכלית.

מכליות נפט ונצואליות

מכליות נפט ונצואליות | צילום: Alejandro Paredes / AFP via Getty Images

