דיווח: ארה"ב תפסה מכלית נפט נוספת מול חופי ונצואלה

סוכנות הידיעות רויטרס דיווחה לפני זמן קצר כי ארה"ב תפסה כלי שיט נוסף מול חופי ונצואלה. הדיווח מתבסס על שני בכירים אמריקנים ששוחחו בעילום שם עם הסוכנות.

הדיווח מגיע לאחר שהלילה הודיעה שרת ביטחון המולדת האמריקנית, קריסטי נואם, על תפיסת מכלית נפט נוספת שעגנה לאחרונה בוונצואלה. במידה והדיווח ברויטרס מדויק, זאת תהיה המכלית השלישית שארה"ב עוצרת מול חופי ונצואלה בטווח זמן של כשבוע וחצי.