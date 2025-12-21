המצוד אחר דאע"ש בסוריה: נעצרו מספר חוליות טרור ברחבי מדינה

שרת ביטחון המולדת של ארה"ב הצהירה הלילה: "ארה"ב תמשיך לרדוף אחר התנועה הבלתי חוקית של נפט תחת סנקציות המשמש למימון נרקו טרור באזור". עם זאת, בדיווח של עיתון הגארדיאן הבריטי נטען כי המכלית אינה מופיעה ברשימת כלי השיט שעליהם הטילה ארה"ב סנקציות