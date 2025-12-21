המעצרים מגיעים לאחר המתקפות האחרונות מאחוריהן עמד ארגון הטרור, כולל נגד כוחות אמריקנים. לפי דיווח באלערבי אל-ג'דיד, כוחות ה-SDF הכורדים לקחו חלק בפשיטה במזרח המדינה
דורון פסקין | 21 בדצמבר 2025 | חדשות | 1 דק׳
המצוד אחר דאע"ש בסוריה: נעצרו מספר חוליות טרור ברחבי מדינה
לפי דיווחים בתקשורת הערבית והודעות רשמיות של הרשויות הסוריות, המצוד אחר תאי הטרור של דאע"ש בסוריה רשם היום שתי התפתחויות משמעותיות נוספות.
על פי דיווח בעיתון אל-ערבי אל-ג'דיד, במזרח סוריה פשטו עם שחר כוחות סוריה הדמוקרטית (SDF) – המיליציה הכורדית הנתמכת בידי ארה"ב – על העיירה ד'יבאן שבמחוז דיר א-זור, בסיוע חיפוי אווירי של הקואליציה הבין-לאומית. המבצע התמקד במעצר חשודים בהשתייכות לארגון הטרור האסלאמיסטי.
מקורות המקורבים ל-SDF מסרו לעיתון כי במהלך חילופי אש שהתפתחו במקום נהרגו שני בני אדם, שזוהו כע'נאם אל-סבוח ובנו מאמון, וכי שלושה חשודים נוספים נעצרו. גופות ההרוגים פונו מהזירה, והעצורים הועברו לבסיס הקואליציה בשדה הנפט אל-עומר. מדובר במבצע השני בתוך יומיים באזור, לאחר שביום שישי האחרון נעצרו תשעה חשודים בעיירה סמוכה.
