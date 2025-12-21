מחלוקת בקרב המיליציות הפרו איראניות בעיראק בנוגע למסירת הנשק למדינה

בימים האחרונים מתנהל בעיראק דיון פוליטי סביב שאלת נכונותם של פלגים חמושים – שרובם מזוהים עם איראן ומאוגדים תחת ארגון הגג של המיליציות, אל-חשד א-שעבי (PMF) – לקבל את העיקרון של ריכוז החזקת הנשק בידי המדינה בלבד.

אינדיקציה מסוימת לאפשרות של התקדמות בסוגיה התקבלה אתמול, כאשר ראש מועצת המשפט העליונה בעיראק – אחד המוסדות החזקים והמשפיעים ביותר בזירה הפוליטית והמשפטית – השופט פאא'ק זידאן, פרסם הודעה רשמית ובה הודה ל"מנהיגי הפלגים על היענותם לעצה שלו לשתף פעולה לשם אכיפת שלטון החוק, הגבלת החזקת הנשק בידי המדינה ומעבר לפעילות פוליטית, לאחר שחלף ההכרח הלאומי לפעילות צבאית".