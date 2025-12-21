כניסה
על רקע תוצאות הבחירות האחרונות לפרלמנט העיראקי, מיליציות מסוימות המזוהות עם איראן מאותתות על נכונות לקבל את עיקרון המונופול של המדינה על הנשק, בעוד אחרות מתנגדות לכל פירוק מנשק בתנאים הנוכחיים

דורון פסקין | 21 בדצמבר 2025 | חדשות | 3 דק׳

מחלוקת בקרב המיליציות הפרו איראניות בעיראק בנוגע למסירת הנשק למדינה

בימים האחרונים מתנהל בעיראק דיון פוליטי סביב שאלת נכונותם של פלגים חמושים – שרובם מזוהים עם איראן ומאוגדים תחת ארגון הגג של המיליציות, אל-חשד א-שעבי (PMF) – לקבל את העיקרון של ריכוז החזקת הנשק בידי המדינה בלבד.

אינדיקציה מסוימת לאפשרות של התקדמות בסוגיה התקבלה אתמול, כאשר ראש מועצת המשפט העליונה בעיראק – אחד המוסדות החזקים והמשפיעים ביותר בזירה הפוליטית והמשפטית – השופט פאא'ק זידאן, פרסם הודעה רשמית ובה הודה ל"מנהיגי הפלגים על היענותם לעצה שלו לשתף פעולה לשם אכיפת שלטון החוק, הגבלת החזקת הנשק בידי המדינה ומעבר לפעילות פוליטית, לאחר שחלף ההכרח הלאומי לפעילות צבאית".

PMF קיבל מעמד חוקי בעיראק במסגרת חוק "הייאת (רשות) אל-חשד א-שעבי" משנת 2016, הקובע כי מדובר בגוף בעל אישיות משפטית, הנחשב לחלק מהכוחות המזוינים של עיראק וכפוף למפקד העליון של הכוחות המזוינים.

כוחות של מלציית אל-חשד א-שעבי בעיראק, 15 בספטמבר 2024

