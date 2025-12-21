כניסה
שרת ביטחון המולדת של ארה"ב הצהירה הלילה: "ארה"ב תמשיך לרדוף אחר התנועה הבלתי חוקית של נפט תחת סנקציות המשמש למימון נרקו טרור באזור". עם זאת, בדיווח של עיתון הגארדיאן הבריטי נטען כי המכלית אינה מופיעה ברשימת כלי השיט שעליהם הטילה ארה"ב סנקציות

דורון פסקין | 21 בדצמבר 2025 | חדשות | 2 דק׳

ארה"ב תפסה מכלית נפט נוספת מול חופי ונצואלה

ארה"ב הודיעה הלילה כי תפסה אתמול מכלית נפט שעגנה לאחרונה בוונצואלה. מדובר במכלית השנייה שנתפסת בידי כוחות אמריקניים החודש.

שרת ביטחון המולדת של ארה"ב, קריסטי נואם, פרסמה פוסט ברשת X שבו כתבה כי "ארה"ב תמשיך לרדוף אחר התנועה הבלתי חוקית של נפט תחת סנקציות המשמש למימון נרקו טרור באזור. נמצא אתכם, ונעצור אתכם". לפוסט צורף סרטון המתעד את רגעי ההשתלטות על המכלית.

ספינה של חיל הים האמריקני בסמוך לחופי ונצואלה, 26 באוקטובר 2025

ספינה של חיל הים האמריקני בסמוך לחופי ונצואלה, 26 באוקטובר 2025 | צילום: MARTIN BERNETTI/AFP via Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
שר ההגנה הטורקי, יאשאר גולר, 16 ביוני 2023
שר ההגנה הטורקי: השלמנו את ההכנות להשתתפות בכוח הבין לאומי ברצועה, ישראל מונעת זאת

דורון פסקין

יאשאר גולר התייחס היום למצב ברצועה, להתקרבות של ישראל, יוון וקפריסין ולאינטרסים של ארצו בסוריה

ראש ממשלת לבנון, נוואף סלאם, 3 בדצמבר 2025
ראש ממשלת לבנון: אנחנו במרחק ימים ספורים מהשלמת השלב הראשון בתוכנית לאיסוף הנשק מדרום לליטני

דורון פסקין

לדברי נוואף סלאם, "המדינה מוכנה לעבור לשלב השני, המכסה את האזור שמצפון לנהר הליטני, בהתבסס על התוכנית שהוכנה על ידי צבא לבנון"

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, ומזכיר ההגנה, פיט הגסת', 2 בצדמבר 2025
ארה"ב פתחה הלילה במבצע נגד יעדים של דאע"ש בסוריה

דורון פסקין

עשרות מטרות של ארגון הטרור הותקפו במרכז ובצפון מזרח סוריה, בתגובה למתקפה בשבוע שעבר בה נרצחו שני חיילים אמריקנים ומתורגמן. פיקוד המרכז האמריקני עדכן כי מטוסי קרב של ירדן לקחו חלק פעיל בתקיפות

נשיא ארה''ב, דונלד טראמפ, ונשיא סוריה אחמד א-שרע
מהי המשמעות של ביטול "חוק קיסר" עבור סוריה?

צוות מגזין אפוק

הלילה חתם נשיא ארה"ב על חוק ההסמכה לביטחון לאומי לשנת הכספים הקרובה. בתוך חוק זה נכלל סעיף שמשמעותו היא ביטול "חוק קיסר" – מנגנון סנקציות משמעותי ששימש בין היתר כגורם הרתעה מפני השקעות בסוריה

כוחות משטרה באוניברסיטת בראון שברוד איילנד, 14 בדצמבר 2025
החשוד ברצח מדען הגרעין בביתו וברצח הסטודנטים באוניברסיטת בראון אותר ללא רוח חיים

דורון פסקין

הרשויות בארה"ב הודיעו כי איתרו את קלאודיו מנואל נבז ולנטה, אזרח פורטוגלי בן 48, שהפך בהמשך לתושב קבע חוקי בארה"ב וחשוד כי הוא היורה בשני האירועים. לפי החוקרים, לנבז ולנטה ולמדען הגרעין הייתה היכרות מוקדמת, והם למדו יחד באותו מסלול אקדמי בפורטוגל בשנות ה-90

רצועת עזה, 11 באוקטובר 2025
דיווח: חמאס הצליח לחדש את תשלום המשכורות באופן חלקי

יוני בן מנחם

לפי עיתון א-שרק אלאווסט, המצב הכלכלי הקשה ברצועה משפיע על יכולתו של ארגון הטרור לעמוד בהתחייבויות לאנשיו, והוא עושה זאת בין היתר באמצעות שטרות בלויים ומיסים על מוצרים. התשלום מתבצע במעגלים מצומצמים – במטרה למנוע מעקב ישראלי

