ארה"ב תפסה מכלית נפט נוספת מול חופי ונצואלה

ארה"ב הודיעה הלילה כי תפסה אתמול מכלית נפט שעגנה לאחרונה בוונצואלה. מדובר במכלית השנייה שנתפסת בידי כוחות אמריקניים החודש.

שרת ביטחון המולדת של ארה"ב, קריסטי נואם, פרסמה פוסט ברשת X שבו כתבה כי "ארה"ב תמשיך לרדוף אחר התנועה הבלתי חוקית של נפט תחת סנקציות המשמש למימון נרקו טרור באזור. נמצא אתכם, ונעצור אתכם". לפוסט צורף סרטון המתעד את רגעי ההשתלטות על המכלית.