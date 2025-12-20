כניסה
יאשאר גולר התייחס היום למצב ברצועה, להתקרבות של ישראל, יוון וקפריסין ולאינטרסים של ארצו בסוריה

דורון פסקין | 20 בדצמבר 2025 | חדשות | 2 דק׳

שר ההגנה הטורקי: השלמנו את ההכנות להשתתפות בכוח הבין לאומי ברצועה, ישראל מונעת זאת

שר ההגנה הטורקי, יאשאר גולר, פרסם היום שורה של הצהרות בנוגע למפת האיומים והאינטרסים של טורקיה באזור. בדבריו הציב דרישות ברורות באשר לעתיד צפון סוריה, והתייחס גם לסוגיית שיתוף הפעולה הביטחוני בין ישראל ליוון. דבריו צוטטו על ידי סוכנות הידיעות הטורקית אנאדולו.

באירוע סיכום השנה שערך במשרדו באנקרה, עם נציגי התקשורת במדינה, תקף גולר את המדיניות הישראלית ברצועת עזה שלדבריו "פוגעת באיזונים השבירים באזור ומעמיקה את חוסר היציבות", אך יחד עם זאת הצהיר כי טורקיה נכונה לקחת תפקיד מרכזי בשיקום הרצועה וביצירת מנגנוני ביטחון. הוא הבהיר כי ארצו כבר השלימה את כל ההכנות הלוגיסטיות והצבאיות כדי להשתלב ב"כוח ייצוב" בין-לאומי בעזה, וטען כי "השלמנו את הכנת היחידות שיישלחו ואת כל התוכניות הנדרשות, אך ישראל היא זו שמונעת כרגע את השתתפותנו".

לטענתו, קיימת חשיבות עליונה ליצירת ערבויות שימנעו את הפרת הפסקת האש, שכן "התקפותיה של ישראל הפוגעות לעיתים בהסכמות מעכבות את התהליך כולו". גולר הוסיף כי טורקיה מוכנה לשמש כאחת הערבות המרכזיות לשקט באזור.

שר ההגנה הטורקי, יאשאר גולר, 16 ביוני 2023

שר ההגנה הטורקי, יאשאר גולר, 16 ביוני 2023 | צילום: SIMON WOHLFAHRT/AFP via Getty Images

