לדברי נוואף סלאם, "המדינה מוכנה לעבור לשלב השני, המכסה את האזור שמצפון לנהר הליטני, בהתבסס על התוכנית שהוכנה על ידי צבא לבנון"
דורון פסקין | 20 בדצמבר 2025 | חדשות | 1 דק׳
ראש ממשלת לבנון: אנחנו במרחק ימים ספורים מהשלמת השלב הראשון בתוכנית לאיסוף הנשק מדרום לליטני
ראש ממשלת לבנון, נוואף סלאם, אמר היום כי המדינה נמצאת במרחק של "ימים ספורים" מהשלמת השלב הראשון בתוכנית לריכוז הנשק בידי המדינה בדרום לבנון – בתוכה איסוף הנשק המוחזק בידי חיזבאללה מדרום לנהר הליטני.
הדברים נאמרו לאחר שסלאם קיבל בביתו בשכונת קרייתם בביירות עדכון מהשגריר סימון כראם, המוגדר בתקשורת הלבנונית כראש צוות המשא ומתן של לבנון בוועדת "המנגנון". ועדה זו, המתכנסת בנאקורה שבדרום לבנון, נועדה לפקח על הפסקת האש בין ישראל ללבנון ובדיוניה הוכנס לאחרונה גם סעיף העוסק בסוגיות אזרחיות.
לדברי סלאם, שפורסמו היום על ידי סוכנות הידיעות הלבנונית הרשמית, "השלב הראשון של תוכנית ריכוז הנשק, המתייחסת לאזור שמדרום לנהר הליטני, מתקרב לסיומו. המדינה מוכנה לעבור לשלב השני, המכסה את האזור שמצפון לנהר הליטני, בהתבסס על התוכנית שהוכנה על ידי צבא לבנון לבקשת הממשלה".
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו