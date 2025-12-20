כניסה
לדברי נוואף סלאם, "המדינה מוכנה לעבור לשלב השני, המכסה את האזור שמצפון לנהר הליטני, בהתבסס על התוכנית שהוכנה על ידי צבא לבנון"

דורון פסקין | 20 בדצמבר 2025 | חדשות | 1 דק׳

ראש ממשלת לבנון: אנחנו במרחק ימים ספורים מהשלמת השלב הראשון בתוכנית לאיסוף הנשק מדרום לליטני

ראש ממשלת לבנון, נוואף סלאם, אמר היום כי המדינה נמצאת במרחק של "ימים ספורים" מהשלמת השלב הראשון בתוכנית לריכוז הנשק בידי המדינה בדרום לבנון – בתוכה איסוף הנשק המוחזק בידי חיזבאללה מדרום לנהר הליטני.

הדברים נאמרו לאחר שסלאם קיבל בביתו בשכונת קרייתם בביירות עדכון מהשגריר סימון כראם, המוגדר בתקשורת הלבנונית כראש צוות המשא ומתן של לבנון בוועדת "המנגנון". ועדה זו, המתכנסת בנאקורה שבדרום לבנון, נועדה לפקח על הפסקת האש בין ישראל ללבנון ובדיוניה הוכנס לאחרונה גם סעיף העוסק בסוגיות אזרחיות.

לדברי סלאם, שפורסמו היום על ידי סוכנות הידיעות הלבנונית הרשמית, "השלב הראשון של תוכנית ריכוז הנשק, המתייחסת לאזור שמדרום לנהר הליטני, מתקרב לסיומו. המדינה מוכנה לעבור לשלב השני, המכסה את האזור שמצפון לנהר הליטני, בהתבסס על התוכנית שהוכנה על ידי צבא לבנון לבקשת הממשלה".

ראש ממשלת לבנון, נוואף סלאם, 3 בדצמבר 2025

ראש ממשלת לבנון, נוואף סלאם, 3 בדצמבר 2025 | צילום: JOSEPH EID / AFP via Getty Image

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, ומזכיר ההגנה, פיט הגסת', 2 בצדמבר 2025
ארה"ב פתחה הלילה במבצע נגד יעדים של דאע"ש בסוריה

דורון פסקין

עשרות מטרות של ארגון הטרור הותקפו במרכז ובצפון מזרח סוריה, בתגובה למתקפה בשבוע שעבר בה נרצחו שני חיילים אמריקנים ומתורגמן. פיקוד המרכז האמריקני עדכן כי מטוסי קרב של ירדן לקחו חלק פעיל בתקיפות

נשיא ארה''ב, דונלד טראמפ, ונשיא סוריה אחמד א-שרע
מהי המשמעות של ביטול "חוק קיסר" עבור סוריה?

צוות מגזין אפוק

הלילה חתם נשיא ארה"ב על חוק ההסמכה לביטחון לאומי לשנת הכספים הקרובה. בתוך חוק זה נכלל סעיף שמשמעותו היא ביטול "חוק קיסר" – מנגנון סנקציות משמעותי ששימש בין היתר כגורם הרתעה מפני השקעות בסוריה

כוחות משטרה באוניברסיטת בראון שברוד איילנד, 14 בדצמבר 2025
החשוד ברצח מדען הגרעין בביתו וברצח הסטודנטים באוניברסיטת בראון אותר ללא רוח חיים

דורון פסקין

הרשויות בארה"ב הודיעו כי איתרו את קלאודיו מנואל נבז ולנטה, אזרח פורטוגלי בן 48, שהפך בהמשך לתושב קבע חוקי בארה"ב וחשוד כי הוא היורה בשני האירועים. לפי החוקרים, לנבז ולנטה ולמדען הגרעין הייתה היכרות מוקדמת, והם למדו יחד באותו מסלול אקדמי בפורטוגל בשנות ה-90

רצועת עזה, 11 באוקטובר 2025
דיווח: חמאס הצליח לחדש את תשלום המשכורות באופן חלקי

יוני בן מנחם

לפי עיתון א-שרק אלאווסט, המצב הכלכלי הקשה ברצועה משפיע על יכולתו של ארגון הטרור לעמוד בהתחייבויות לאנשיו, והוא עושה זאת בין היתר באמצעות שטרות בלויים ומיסים על מוצרים. התשלום מתבצע במעגלים מצומצמים – במטרה למנוע מעקב ישראלי

רכב משטרה
כתב אישום הוגש נגד אזרח רוסי השוהה בישראל בגין ריגול עבור איראן

אורן שלום

פרשת ריגול נוספת: ויטלי זביאגינצב גויס על ידי מפעיל איראני שכינה עצמו "רומן" וטען כי הוא מתגורר ברוסיה. הוא נעצר לאחר שהגיע לבסיס חיל האוויר ברמת דוד במטרה לצלם ולתעד את המקום

בניין הקרמלין במוסקבה, 2 בדצמבר 2025
מדוע רובל חזק מדאיג את הקרמלין? | פרשנות

דורון פסקין

למרות הסנקציות והמלחמה, הרובל נותר יציב יחסית ואף התחזק בשנה האחרונה. מבנה הכלכלה הרוסית מציב את הבנק המרכזי בדילמה

