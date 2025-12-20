ראש ממשלת לבנון: אנחנו במרחק ימים ספורים מהשלמת השלב הראשון בתוכנית לאיסוף הנשק מדרום לליטני

ראש ממשלת לבנון, נוואף סלאם, אמר היום כי המדינה נמצאת במרחק של "ימים ספורים" מהשלמת השלב הראשון בתוכנית לריכוז הנשק בידי המדינה בדרום לבנון – בתוכה איסוף הנשק המוחזק בידי חיזבאללה מדרום לנהר הליטני.

הדברים נאמרו לאחר שסלאם קיבל בביתו בשכונת קרייתם בביירות עדכון מהשגריר סימון כראם, המוגדר בתקשורת הלבנונית כראש צוות המשא ומתן של לבנון בוועדת "המנגנון". ועדה זו, המתכנסת בנאקורה שבדרום לבנון, נועדה לפקח על הפסקת האש בין ישראל ללבנון ובדיוניה הוכנס לאחרונה גם סעיף העוסק בסוגיות אזרחיות.