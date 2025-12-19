החשוד ברצח מדען הגרעין בביתו וברצח הסטודנטים באוניברסיטת בראון אותר ללא רוח חיים

רשויות אכיפת החוק בארה"ב הודיעו הלילה כי זיהו את החשוד בירי שבוצע מוקדם יותר השבוע באוניברסיטת בראון שברוד איילנד, וכן ברצח פרופסור מ-MIT במסצ’וסטס. החשוד הוא קלאודיו מנואל נבז ולנטה, אזרח פורטוגלי בן 48, שבעבר היה סטודנט לתארים מתקדמים בבראון. לפי התובע הכללי של רוד איילנד, פיטר נרוניה, החוקרים מעריכים כי פעל לבדו.

בהמשך הודיע משרד התובע הכללי של רוד איילנד כי נבז ולנטה אותר בניו המפשייר ונמצא ללא רוח חיים, וכי מבחינת הרשויות "מרדף החשוד" הסתיים.