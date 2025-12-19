הרשויות בארה"ב הודיעו כי איתרו את קלאודיו מנואל נבז ולנטה, אזרח פורטוגלי בן 48, שהפך בהמשך לתושב קבע חוקי בארה"ב וחשוד כי הוא היורה בשני האירועים. לפי החוקרים, לנבז ולנטה ולמדען הגרעין הייתה היכרות מוקדמת, והם למדו יחד באותו מסלול אקדמי בפורטוגל בשנות ה-90
דורון פסקין | 19 בדצמבר 2025 | חדשות | 2 דק׳
החשוד ברצח מדען הגרעין בביתו וברצח הסטודנטים באוניברסיטת בראון אותר ללא רוח חיים
רשויות אכיפת החוק בארה"ב הודיעו הלילה כי זיהו את החשוד בירי שבוצע מוקדם יותר השבוע באוניברסיטת בראון שברוד איילנד, וכן ברצח פרופסור מ-MIT במסצ’וסטס. החשוד הוא קלאודיו מנואל נבז ולנטה, אזרח פורטוגלי בן 48, שבעבר היה סטודנט לתארים מתקדמים בבראון. לפי התובע הכללי של רוד איילנד, פיטר נרוניה, החוקרים מעריכים כי פעל לבדו.
בהמשך הודיע משרד התובע הכללי של רוד איילנד כי נבז ולנטה אותר בניו המפשייר ונמצא ללא רוח חיים, וכי מבחינת הרשויות "מרדף החשוד" הסתיים.
על פי תצהיר פדרלי שהגיש ה-FBI לבית המשפט במסגרת בקשה לכתב אישום, נבז ולנטה שכר רכב בבוסטון ב-1 בדצמבר. מערכות לזיהוי לוחיות רישוי איתרו את הרכב מספר פעמים בסמוך לקמפוס אוניברסיטת בראון בימים שקדמו לאירוע הירי.
