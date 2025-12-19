דיווח: חמאס הצליח לחדש את תשלום המשכורות באופן חלקי

העיתון הסעודי "א-שרק אלאווסט" דיווח אמש כי כעבור יותר מחודשיים מאז כניסתו לתוקף של הסכם הפסקת האש ברצועה, המצוקה הכלכלית החריפה, וקשיי הפרנסה היומיומיים ממשיכים להעיב על חיי התושבים וגם על יכולתו של חמאס לעמוד בהתחייבויותיו הכספיות כלפי אנשיו.

לפי הדיווח, הלחימה הממושכת והמאמצים הישראליים לפגוע בתשתיות הכלכליות של הארגון גרמו לפגיעה ניכרת ביכולתו לשלם משכורות באופן סדיר. במהלך המלחמה פעלה ישראל לחיסול גורמים שהיו מעורבים בהעברת כספים בתוך הרצועה, ולביצוע פשיטות על חלפנים ביהודה ושומרון שלטענתה שימשו את הפלגים הפלסטיניים.