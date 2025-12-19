לפי עיתון א-שרק אלאווסט, המצב הכלכלי הקשה ברצועה משפיע על יכולתו של ארגון הטרור לעמוד בהתחייבויות לאנשיו, והוא עושה זאת בין היתר באמצעות שטרות בלויים ומיסים על מוצרים. התשלום מתבצע במעגלים מצומצמים – במטרה למנוע מעקב ישראלי
יוני בן מנחם | 19 בדצמבר 2025 | חדשות | 2 דק׳
דיווח: חמאס הצליח לחדש את תשלום המשכורות באופן חלקי
העיתון הסעודי "א-שרק אלאווסט" דיווח אמש כי כעבור יותר מחודשיים מאז כניסתו לתוקף של הסכם הפסקת האש ברצועה, המצוקה הכלכלית החריפה, וקשיי הפרנסה היומיומיים ממשיכים להעיב על חיי התושבים וגם על יכולתו של חמאס לעמוד בהתחייבויותיו הכספיות כלפי אנשיו.
לפי הדיווח, הלחימה הממושכת והמאמצים הישראליים לפגוע בתשתיות הכלכליות של הארגון גרמו לפגיעה ניכרת ביכולתו לשלם משכורות באופן סדיר. במהלך המלחמה פעלה ישראל לחיסול גורמים שהיו מעורבים בהעברת כספים בתוך הרצועה, ולביצוע פשיטות על חלפנים ביהודה ושומרון שלטענתה שימשו את הפלגים הפלסטיניים.
עם זאת, על פי מקורות בחמאס וברצועת עזה ששוחחו עם העיתון, ארגון הטרור חידש לאחרונה את תשלום המשכורות – אך באופן חלקי בלבד ובשיעורים משתנים. עיקר הכספים הועבר לדרג ההנהגתי ולאנשי הזרוע הצבאית, גדודי עז א-דין אל-קסאם, בעוד שהדרג האזרחי והחברתי זכה לתשלומים נמוכים יותר.
