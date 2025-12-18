כניסה
למרות הסנקציות והמלחמה, הרובל נותר יציב יחסית ואף התחזק בשנה האחרונה. מבנה הכלכלה הרוסית מציב את הבנק המרכזי בדילמה

דורון פסקין | 18 בדצמבר 2025 | חדשות | 3 דק׳

מדוע רובל חזק מדאיג את הקרמלין? | פרשנות

למרות המלחמה המתמשכת בין רוסיה לאוקראינה והסנקציות הכבדות שהטילו עליה ארה"ב ומדינות אירופה, הרובל הרוסי נותר יציב יחסית. בשנה האחרונה הוא אף התחזק, וכיום שער הדולר ברוסיה עומד על פחות מ-80 רובל – רמה דומה לזו שקדמה לפלישת רוסיה לאוקראינה לפני כמעט ארבע שנים.

במבט ראשון, רובל חזק עשוי להיתפס כבשורה חיובית עבור הכלכלה הרוסית: הוא מוזיל עלויות יבוא, מסייע בריסון האינפלציה ומשדר יציבות. עם זאת, בחודשים האחרונים גוברת דווקא הדאגה בתוך רוסיה מתופעת "התחזקות היתר" של המטבע. עד כדי כך, ששר הכלכלה הרוסי, מקסים רשטניקוב, הגדיר בתחילת החודש את הרובל החזק כאחד האתגרים המרכזיים העומדים בפני הכלכלה.

שינוי בשוק המט"ח

כדי להבין מדוע הרובל שומר על כוחו, יש לבחון את השינוי המבני שעבר שוק המט"ח הרוסי מאז 2024. בעקבות סנקציות אמריקניות נרחבות על תשתיות פיננסיות מרכזיות, הופסק המסחר בדולר ובאירו בבורסת מוסקבה, וחלק ניכר מהפעילות עבר לשוק הבין בנקאי החוץ בורסאי (OTC).

בניין הקרמלין במוסקבה, 2 בדצמבר 2025

בניין הקרמלין במוסקבה, 2 בדצמבר 2025 | צילום: Alexander NEMENOV / AFP via Getty Images

