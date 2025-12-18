מדוע רובל חזק מדאיג את הקרמלין? | פרשנות

למרות המלחמה המתמשכת בין רוסיה לאוקראינה והסנקציות הכבדות שהטילו עליה ארה"ב ומדינות אירופה, הרובל הרוסי נותר יציב יחסית. בשנה האחרונה הוא אף התחזק, וכיום שער הדולר ברוסיה עומד על פחות מ-80 רובל – רמה דומה לזו שקדמה לפלישת רוסיה לאוקראינה לפני כמעט ארבע שנים.

במבט ראשון, רובל חזק עשוי להיתפס כבשורה חיובית עבור הכלכלה הרוסית: הוא מוזיל עלויות יבוא, מסייע בריסון האינפלציה ומשדר יציבות. עם זאת, בחודשים האחרונים גוברת דווקא הדאגה בתוך רוסיה מתופעת "התחזקות היתר" של המטבע. עד כדי כך, ששר הכלכלה הרוסי, מקסים רשטניקוב, הגדיר בתחילת החודש את הרובל החזק כאחד האתגרים המרכזיים העומדים בפני הכלכלה.