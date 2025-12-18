ארה"ב הטילה סנקציות על שופטים בבית הדין הפלילי הבין-לאומי בהאג

ארה"ב הודיעה היום על הטלת סנקציות אישיות וכלכליות על שני שופטים בבית הדין הפלילי הבין-לאומי (ICC) בהאג. הצעד ננקט בתגובה ישירה להחלטת השופטים מה-15 בדצמבר לדחות את ערעור ישראל – החלטה שסללה את הדרך להמשך ההליכים המשפטיים נגד ראש הממשלה, בנימין נתניהו, ושר הביטחון לשעבר, יואב גלנט.

בהצהרה רשמית שפרסם מזכיר המדינה האמריקני, מרקו רוביו, הוא הבהיר כי וושינגטון לא תעמוד מנגד מול מה שהגדיר כ"התמקדות בלתי לגיטימית בישראל".