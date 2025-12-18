הסנקציות הוטלו על שני שופטים לאחר שבית הדין דחה את הערעור של ישראל על ההליך המתנהל נגד ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון לשעבר גלנט. המשמעות: נכסיהם של השופטים בארה"ב יוקפאו והם ינותקו מהמערכת הבנקאית הבין-לאומית הנשענת על הדולר האמריקני
דורון פסקין | 18 בדצמבר 2025 | חדשות | 2 דק׳
ארה"ב הטילה סנקציות על שופטים בבית הדין הפלילי הבין-לאומי בהאג
ארה"ב הודיעה היום על הטלת סנקציות אישיות וכלכליות על שני שופטים בבית הדין הפלילי הבין-לאומי (ICC) בהאג. הצעד ננקט בתגובה ישירה להחלטת השופטים מה-15 בדצמבר לדחות את ערעור ישראל – החלטה שסללה את הדרך להמשך ההליכים המשפטיים נגד ראש הממשלה, בנימין נתניהו, ושר הביטחון לשעבר, יואב גלנט.
בהצהרה רשמית שפרסם מזכיר המדינה האמריקני, מרקו רוביו, הוא הבהיר כי וושינגטון לא תעמוד מנגד מול מה שהגדיר כ"התמקדות בלתי לגיטימית בישראל".
"השופטים הללו היו מעורבים באופן ישיר במאמצי בית הדין לחקור, לעצור או להעמיד לדין אזרחים ישראלים – ללא הסכמתה של ישראל", אמר רוביו. לדבריו, "המסר שלנו לבית הדין חד וברור: ארה"ב וישראל אינן צד לאמנת רומא, ולכן דוחות את סמכותו. נמשיך להגיב באמצעים משמעותיים ומוחשיים ללוחמה המשפטית ולחריגה מסמכות של בית הדין".
