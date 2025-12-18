כניסה
בקהיר מזהירים כי הסכר עלול לסכן את חלקה של מצרים במי הנילוס ואף חידשו לאחרונה את האיום להשתמש "בכל האמצעים הקיימים"

יוני בן מנחם | 18 בדצמבר 2025 | חדשות | 3 דק׳

המתיחות בין מצרים לאתיופיה מחריפה על רקע המחלוקת סביב סכר אל-נהדה שהקימה אתיופיה

המתיחות בין מצרים לאתיופיה מחריפה על רקע המחלוקת סביב סכר אל-נהדה, שאתיופיה בנתה בשטחה על הנילוס הכחול. בקהיר מזהירים כי הסכר עלול לסכן את חלקה של מצרים במי הנילוס, המספקים למעלה מ-90% מצרכיה.

מצרים חידשה את האיום להשתמש "בכל האמצעים הקיימים" כדי להגן על ענייני המים שלה, ולדבריה מסלול המשא ומתן עם אתיופיה "מוגמר והגיע למבוי סתום". כך נאמר בהצהרות שמסר שר החוץ המצרי, בדר עבד אל-עאטי, ב-14 בדצמבר בטלוויזיה המצרית, שבהן הדגיש את זכותה המלאה של מצרים "להשתמש באמצעים הקיימים בהתאם למה שמבטיח החוק הבין-לאומי להגנה על עצמה ועל זכויות המים שלה".

סכר אל-נהדה, 9 בספטמבר 2025

סכר אל-נהדה, 9 בספטמבר 2025 | צילום: LUIS TATO/AFP via Getty Images

