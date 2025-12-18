ארה"ב וטייוואן סיכמו על עסקת נשק בשווי של כ-11 מיליארד דולר; סין תקפה: "הפרה חמורה של עיקרון סין האחת"

ממשלת טייוואן הודיעה הלילה כי קיבלה מארה"ב הודעה רשמית על חבילת מכירות נשק חדשה, הכוללת שמונה עסקאות נפרדות בהיקף מוערך של כ-11 מיליארד דולר.

לפי משרד החוץ הטייוואני, הממשל האמריקני עדכן את הקונגרס בהחלטה, והחבילה כוללת בין היתר מערכות רקטיות, תותחים מתנייעים וחימושים נגד טנקים.