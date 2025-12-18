הוצאת העסקה לפועל תלויה כעת באישור הקונגרס שיוכל להגיש הסתייגויות בתוך 30 יום. שר החוץ של טייוואן הביע שביעות רצון מאסטרטגיית הביטחון הלאומית החדשה של ארה"ב המחזקת את היכולות הצבאיות של ארצו "להרתיע סכסוכים במצרי טייוואן"
דורון פסקין | 18 בדצמבר 2025 | חדשות | 2 דק׳
ארה"ב וטייוואן סיכמו על עסקת נשק בשווי של כ-11 מיליארד דולר; סין תקפה: "הפרה חמורה של עיקרון סין האחת"
ממשלת טייוואן הודיעה הלילה כי קיבלה מארה"ב הודעה רשמית על חבילת מכירות נשק חדשה, הכוללת שמונה עסקאות נפרדות בהיקף מוערך של כ-11 מיליארד דולר.
לפי משרד החוץ הטייוואני, הממשל האמריקני עדכן את הקונגרס בהחלטה, והחבילה כוללת בין היתר מערכות רקטיות, תותחים מתנייעים וחימושים נגד טנקים.
במקביל, פרסמה אתמול הסוכנות האמריקנית לשיתוף פעולה ביטחוני (DSCA) שורת הודעות רשמיות, שבהן צוין כי מדובר ב"מכירה אפשרית", לאחר שהועבר לקונגרס האישור הנדרש לפתיחת ההליך. בהודעות הודגש כי הסכומים שפורסמו מהווים "הערכת גג", וכי העלות בפועל עשויה להיות נמוכה יותר – בהתאם לדרישות הסופיות, לתקצוב ולחתימת ההסכמים.
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו