צוות מגזין אפוק | 18 בדצמבר 2025 | חדשות | 1 דק׳

צה"ל תקף במספר אזורים בלבנון, כולל בעומק המדינה

צה"ל עדכן הבוקר כי ביצע תקיפות כלפי תשתיות טרור של חיזבאללה במרחבים שונים בלבנון.

במסגרת התקיפות הושמדו תשתיות וקני שיגור במחנה צבאי ששימש את חיזבאללה לאימונים והכשרות של מחבלים, הפעלת אש ארטילרית ואחסון אמצעי לחימה. כחלק מהאימונים וההכשרות במחנה, עברו המחבלים תרגולי ירי והכשרות נוספות לשימוש באמצעי לחימה מסוגים שונים, לטובת תכנון והוצאה לפועל של מתווי טרור נגד ישראל.

עוד נמסר כי בתקיפות נוספות שבוצעו בעומק לבנון, תקף צה"ל מבנים צבאיים של חיזבאללה, בהם אוחסנו אמצעי לחימה ומהם מחבלי הארגון פעלו לאורך התקופה האחרונה.

תמונה שפורסמה בלבנון ויוחסה לתקיפה הישראלית היום

שר החוץ גדעון סער, שר החוץ של יוון יורגוס יראפטריטיס ושר החוץ של קפריסין קונסטנטינוס קומבוס, 13 במרץ 2025
דיווח: ביוון בוחנים הקמת "כוח תגובה מהירה" משותף עם ישראל וקפריסין

דורון פסקין

על פי העיתון היווני TA NEA, היוזמה נבחנת על רקע התחזקות הצבא הטורקי, וכוללת כוח חטיבתי שיכלול כ-2500 חיילים משלוש המדינות, עם רכיב אווירי וימי. עם זאת, בשלב זה עדיין מדובר בנושא שנמצא בבחינה

ראש הממשלה, בנימין נתניהו
ראש הממשלה ושר האנרגיה הודיעו על אישור עסקת הגז הגדולה מקום המדינה בהיקף של 112 מיליארד ש"ח

צוות מגזין אפוק

סיכום מסיבת העיתונאים של ראש הממשלה, בנימין נתניהו, ושר האנרגיה, אלי כהן

דוכן של הארגון "רופאים נגד קצירת איברים בכפייה״ ביריד זכויות אדם בסין שנערך בוושינגטון, 10 בדצמבר 2025
יותר מחצי מיליון בני אדם חתמו על עצומה הקוראת לפעול נגד קצירת האיברים שמבצע המשטר הסיני

אורן שלום

העצומה קוראת למנהיגי 14 מדינות להוביל מאבק בין-לאומי נגד קצירת האיברים בכפייה שמבצע המשטר הסיני כלפי אסירי מצפון

ארבעת החשודים שנעצרו
מה ידוע על הארגון הפרו פלסטיני החשוד בתכנון פיגועים בארה"ב בערב השנה החדשה?

דורון פסקין

רשויות אכיפת החוק בארה"ב הודיעו על מעצרם של ארבעה חשודים בתכנון מספר פיגועים בלוס אנג'לס, המשתייכים ל"חזית השחרור של אי הצבים" – ארגון שמאל רדיקלי הרואה בארה"ב ובישראל מדינות קולוניאליסטיות שיש לפרקן

כוחות "מועצת המעבר הדרומית" (STC) בדרום תימן, 26 בנובמבר 2025
תימן שוב על סף חלוקה – מי ירוויח מהכאוס?

דורון פסקין

השתלטות מועצת המעבר הדרומית על מחוזות הנפט במזרח מערערת את הממשלה המוכרת, חושפת את הקרע בין סעודיה לאמירויות – ומעניקה יתרון אסטרטגי לחות'ים בצפון

שכונת זייתון בעיר עזה, 8 בדצמבר 2025
חמאס מאותת על נכונות לדון על השלב השני; בישראל מעריכים: מדובר בניסיון למשוך זמן

יוני בן מנחם

בכירים בארגון הטרור אמרו לעיתון א-שרק אלאווסט כי קיימת נכונות וגמישות לדון בכל הסוגיות שעל הפרק. גורמים בכירים בישראל טוענים כי מדובר בניסיון לייצר מצג שווא ובאסטרטגיה מכוונת של חמאס, לקראת פגישת טראמפ-נתניהו, מתוך חשש שנשיא ארה"ב יאבד סבלנות ויאשר לישראל לפעול

