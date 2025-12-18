במסגרת התקיפות הושמדו תשתיות טרור וקני שיגור במחנה צבאי ששימש את חיזבאללה לאימונים והכשרות של מחבלים ואחסון אמל"ח. בלבנון דווח כי התקיפות התמקדו במערב בקעת הלבנון ובאזור נבטיה
צוות מגזין אפוק | 18 בדצמבר 2025 | חדשות | 1 דק׳
צה"ל תקף במספר אזורים בלבנון, כולל בעומק המדינה
צה"ל עדכן הבוקר כי ביצע תקיפות כלפי תשתיות טרור של חיזבאללה במרחבים שונים בלבנון.
במסגרת התקיפות הושמדו תשתיות וקני שיגור במחנה צבאי ששימש את חיזבאללה לאימונים והכשרות של מחבלים, הפעלת אש ארטילרית ואחסון אמצעי לחימה. כחלק מהאימונים וההכשרות במחנה, עברו המחבלים תרגולי ירי והכשרות נוספות לשימוש באמצעי לחימה מסוגים שונים, לטובת תכנון והוצאה לפועל של מתווי טרור נגד ישראל.
עוד נמסר כי בתקיפות נוספות שבוצעו בעומק לבנון, תקף צה"ל מבנים צבאיים של חיזבאללה, בהם אוחסנו אמצעי לחימה ומהם מחבלי הארגון פעלו לאורך התקופה האחרונה.
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו