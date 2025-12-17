יותר מחצי מיליון בני אדם חתמו על עצומה הקוראת לפעול נגד קצירת האיברים שמבצע המשטר הסיני

נשיא ארה"ב הצהיר הלילה בפוסט שפרסם כי "אמריקה לא תאפשר לעבריינים, לטרוריסטים או למדינות אחרות לשדוד, לאיים או לפגוע באומתנו, ובאותה מידה לא תאפשר למשטר עוין לקחת את הנפט, הקרקעות או כל נכס אחר שלנו"