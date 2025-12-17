העצומה קוראת למנהיגי 14 מדינות להוביל מאבק בין-לאומי נגד קצירת האיברים בכפייה שמבצע המשטר הסיני כלפי אסירי מצפון
יותר מחצי מיליון בני אדם חתמו על עצומה הקוראת לפעול נגד קצירת האיברים שמבצע המשטר הסיני
יותר מחצי מיליון בני אדם מרחבי העולם חתמו על עצומה הקוראת למדינות ה-G7 ולמדינות נוספות לנקוט צעדים נגד קצירת האיברים בכפייה שמבצע המשטר הסיני כלפי אסירי מצפון.
העצומה הושקה ביולי 2024 על-ידי ארגון "רופאים נגד קצירת איברים בכפייה" (DAFOH) ו"הקואליציה הבין-לאומית לסיום שימוש לרעה בהשתלות בסין". עד ל-15 בדצמבר נאספו בה 505,970 חתימות מ-34 מדינות.
החותמים קוראים למנהיגי ארה"ב, קנדה, צרפת, גרמניה, איטליה, יפן, בריטניה, ארגנטינה, אוסטרליה, הודו, ישראל, מקסיקו, דרום קוריאה וטייוואן להוביל מאבק בין-לאומי נגד פשעי קצירת האיברים בכפייה של המשטר הסיני. במסגרת זו, מבקשת העצומה לפרסם הצהרה משותפת המגנה את התופעה, לדרוש את הפסקתה המיידית וליישם תוכנית פעולה בין-ממשלתית.
