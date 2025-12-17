מה ידוע על הארגון שחשוד בתכנון פיגועים בארה"ב בערב השנה החדשה?

רשויות אכיפת החוק הפדרליות בארה"ב הודיעו אתמול כי עצרו ארבעה חשודים בתכנון פיגועי טרור באזור לוס אנג'לס בליל השנה החדשה. לפי ההודעה, הפיגועים היו אמורים להיות מכוונים נגד מתקנים של שתי חברות אמריקניות, באמצעות מטעני חבלה מאולתרים.

בהודעת משרד התובע הפדרלי במחוז המרכזי של קליפורניה נמסר כי הארבעה מזוהים עם קבוצה המכנה את עצמה "חזית השחרור של אי הצבים" – ארגון שמאל רדיקלי אנטי ממשלתי ואנטי קפיטליסטי, כהגדרת הרשויות.