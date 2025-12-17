כניסה
רשויות אכיפת החוק בארה"ב הודיעו על מעצרם של ארבעה חשודים בתכנון מספר פיגועים בלוס אנג'לס, המשתייכים לארגון "חזית השחרור של אי הצבים" – ארגון פרו פלסטיני רדיקלי

דורון פסקין | 17 בדצמבר 2025 | חדשות | 3 דק׳

מה ידוע על הארגון שחשוד בתכנון פיגועים בארה"ב בערב השנה החדשה?

רשויות אכיפת החוק הפדרליות בארה"ב הודיעו אתמול כי עצרו ארבעה חשודים בתכנון פיגועי טרור באזור לוס אנג'לס בליל השנה החדשה. לפי ההודעה, הפיגועים היו אמורים להיות מכוונים נגד מתקנים של שתי חברות אמריקניות, באמצעות מטעני חבלה מאולתרים.

בהודעת משרד התובע הפדרלי במחוז המרכזי של קליפורניה נמסר כי הארבעה מזוהים עם קבוצה המכנה את עצמה "חזית השחרור של אי הצבים" – ארגון שמאל רדיקלי אנטי ממשלתי ואנטי קפיטליסטי, כהגדרת הרשויות.

העצורים הם: אודרי אילין קרול (30), זאקרי אהרון פייג' (32), דנטה גאפלד (24) וטינה לאי (41). הם נעצרו ביום שישי האחרון במדבר מוהאבי שבדרום-מערב ארה"ב, ומואשמים בקשירת קשר ובהחזקה של "אמצעי הרס" בלתי רשום.

כרזות של "החזית לשחרור אי הצבים"

כרזות של "החזית לשחרור אי הצבים" | שימוש לפי סעיף 27א׳

