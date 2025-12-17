השתלטות מועצת המעבר הדרומית על מחוזות הנפט במזרח מערערת את הממשלה המוכרת, חושפת את הקרע בין סעודיה לאמירויות – ומעניקה יתרון אסטרטגי לחות'ים בצפון
דורון פסקין | 17 בדצמבר 2025 | חדשות | 4 דק׳
תימן שוב על סף חלוקה – מי ירוויח מהכאוס?
בתחילת החודש נכנסה תימן למערבולת חדשה, בעקבותיה, לפי דיווחים בתקשורת הערבית, עזבו בכירי הממשלה המוכרת בין-לאומית בעדן, כולל הנשיא וראש הממשלה, לסעודיה.
"מועצת המעבר הדרומית" (STC) – הכוח הבדלני המרכזי בדרום תימן, הנתמך בידי איחוד האמירויות – הודיע בשבועיים האחרונים על השתלטות על שטחים נרחבים במחוזות המזרחיים של דרום המדינה, סמוך לגבול עם סולטנות עומאן. בין היתר מדובר במחוז חד'רמות, הגדול במדינה, ובאל-מהרה – שניהם עשירים במשאבי נפט.
במקביל, הודיע ה-STC על ביסוס שליטתו בעיר עדן, מקום מושבה של הממשלה המוכרת בין-לאומית, המתנגדת לשלטון החות'ים בצנעא. בעקבות ההתפתחויות הללו עזבו, כאמור, ראשי ממשלת עדן לריאד.
