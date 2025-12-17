כניסה
השתלטות מועצת המעבר הדרומית על מחוזות הנפט במזרח מערערת את הממשלה המוכרת, חושפת את הקרע בין סעודיה לאמירויות – ומעניקה יתרון אסטרטגי לחות'ים בצפון

דורון פסקין | 17 בדצמבר 2025 | חדשות | 4 דק׳

תימן שוב על סף חלוקה – מי ירוויח מהכאוס?

בתחילת החודש נכנסה תימן למערבולת חדשה, בעקבותיה, לפי דיווחים בתקשורת הערבית, עזבו בכירי הממשלה המוכרת בין-לאומית בעדן, כולל הנשיא וראש הממשלה, לסעודיה.

"מועצת המעבר הדרומית" (STC) – הכוח הבדלני המרכזי בדרום תימן, הנתמך בידי איחוד האמירויות – הודיע בשבועיים האחרונים על השתלטות על שטחים נרחבים במחוזות המזרחיים של דרום המדינה, סמוך לגבול עם סולטנות עומאן. בין היתר מדובר במחוז חד'רמות, הגדול במדינה, ובאל-מהרה – שניהם עשירים במשאבי נפט.

במקביל, הודיע ה-STC על ביסוס שליטתו בעיר עדן, מקום מושבה של הממשלה המוכרת בין-לאומית, המתנגדת לשלטון החות'ים בצנעא. בעקבות ההתפתחויות הללו עזבו, כאמור, ראשי ממשלת עדן לריאד.

כוחות "מועצת המעבר הדרומית" (STC) בדרום תימן, 26 בנובמבר 2025

כוחות "מועצת המעבר הדרומית" (STC) בדרום תימן, 26 בנובמבר 2025 | צילום: SALEH AL-OBEIDI/AFP via Getty Images

