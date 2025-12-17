בכירים בארגון הטרור אמרו לעיתון א-שרק אלאווסט כי קיימת נכונות וגמישות לדון בכל הסוגיות שעל הפרק. גורמים בכירים בישראל טוענים כי מדובר בניסיון לייצר מצג שווא ובאסטרטגיה מכוונת של חמאס, לקראת פגישת טראמפ-נתניהו, מתוך חשש שנשיא ארה"ב יאבד סבלנות ויאשר לישראל לפעול
יוני בן מנחם | 17 בדצמבר 2025 | חדשות | 2 דק׳
חמאס מאותת על נכונות לדון על השלב השני; בישראל מעריכים: מדובר בניסיון למשוך זמן
עיתון א-שרק אלאווסט הסעודי דיווח הבוקר, מפי גורמים בחמאס שצוטטו בעילום שם, כי הארגון שואף לפתוח בסבב מגעים חדש לקראת השלב השני של התוכנית האמריקנית. מהדיווח עולה כי מדובר בניסיון של חמאס לאותת על נכונותו לדון בכלל הסוגיות הנוגעות לשלב זה, תוך הפגנת גמישות מסוימת בעמדותיו.
לפי הדיווח, התקיימו כבר פגישות בקהיר, בדוחא ובאיסטנבול – לעיתים בנוכחות שניים או שלושה מתווכים ולעיתים מול מתווך יחיד. המגעים עסקו בסוגיות מרכזיות ובהן פירוק חמאס מנשקו, שיקום רצועת עזה, סוגיית "היום שאחרי", שאלת הממשל ברצועה ותפקידי ועדת הטכנוקרטים שאמורה לקום ולנהל אותה.
נוסף על כך, נדונו נושאים כגון פתיחת מעבר רפיח, הסרת המצור הישראלי, נסיגת צה"ל מהרצועה ותפקידי הכוח הבין-לאומי. סוגיית יציאת הנהגת חמאס אל מחוץ לרצועת עזה לא נכללה בשיחות.
