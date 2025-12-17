חמאס מאותת על נכונות לדון על השלב השני; בישראל מעריכים: מדובר בניסיון למשוך זמן

עיתון א-שרק אלאווסט הסעודי דיווח הבוקר, מפי גורמים בחמאס שצוטטו בעילום שם, כי הארגון שואף לפתוח בסבב מגעים חדש לקראת השלב השני של התוכנית האמריקנית. מהדיווח עולה כי מדובר בניסיון של חמאס לאותת על נכונותו לדון בכלל הסוגיות הנוגעות לשלב זה, תוך הפגנת גמישות מסוימת בעמדותיו.

לפי הדיווח, התקיימו כבר פגישות בקהיר, בדוחא ובאיסטנבול – לעיתים בנוכחות שניים או שלושה מתווכים ולעיתים מול מתווך יחיד. המגעים עסקו בסוגיות מרכזיות ובהן פירוק חמאס מנשקו, שיקום רצועת עזה, סוגיית "היום שאחרי", שאלת הממשל ברצועה ותפקידי ועדת הטכנוקרטים שאמורה לקום ולנהל אותה.