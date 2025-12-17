כניסה
בכירים בארגון הטרור אמרו לעיתון א-שרק אלאווסט כי קיימת נכונות וגמישות לדון בכל הסוגיות שעל הפרק. גורמים בכירים בישראל טוענים כי מדובר בניסיון לייצר מצג שווא ובאסטרטגיה מכוונת של חמאס, לקראת פגישת טראמפ-נתניהו, מתוך חשש שנשיא ארה"ב יאבד סבלנות ויאשר לישראל לפעול

יוני בן מנחם | 17 בדצמבר 2025 | חדשות | 2 דק׳

חמאס מאותת על נכונות לדון על השלב השני; בישראל מעריכים: מדובר בניסיון למשוך זמן

עיתון א-שרק אלאווסט הסעודי דיווח הבוקר, מפי גורמים בחמאס שצוטטו בעילום שם, כי הארגון שואף לפתוח בסבב מגעים חדש לקראת השלב השני של התוכנית האמריקנית. מהדיווח עולה כי מדובר בניסיון של חמאס לאותת על נכונותו לדון בכלל הסוגיות הנוגעות לשלב זה, תוך הפגנת גמישות מסוימת בעמדותיו.

לפי הדיווח, התקיימו כבר פגישות בקהיר, בדוחא ובאיסטנבול – לעיתים בנוכחות שניים או שלושה מתווכים ולעיתים מול מתווך יחיד. המגעים עסקו בסוגיות מרכזיות ובהן פירוק חמאס מנשקו, שיקום רצועת עזה, סוגיית "היום שאחרי", שאלת הממשל ברצועה ותפקידי ועדת הטכנוקרטים שאמורה לקום ולנהל אותה.

נוסף על כך, נדונו נושאים כגון פתיחת מעבר רפיח, הסרת המצור הישראלי, נסיגת צה"ל מהרצועה ותפקידי הכוח הבין-לאומי. סוגיית יציאת הנהגת חמאס אל מחוץ לרצועת עזה לא נכללה בשיחות.

שכונת זייתון בעיר עזה, 8 בדצמבר 2025

שכונת זייתון בעיר עזה, 8 בדצמבר 2025 | צילום: Omar AL-QATTAA / AFP via Getty Images

מכלית נפט מול חופי ונצואלה
טראמפ הכריז על ממשלת ונצואלה כארגון טרור ועל מצור מוחלט על מכליות נפט היוצאות ונכנסות למדינה

אורן שלום

נשיא ארה"ב הצהיר הלילה בפוסט שפרסם כי "אמריקה לא תאפשר לעבריינים, לטרוריסטים או למדינות אחרות לשדוד, לאיים או לפגוע באומתנו, ובאותה מידה לא תאפשר למשטר עוין לקחת את הנפט, הקרקעות או כל נכס אחר שלנו"

אבלים בטקס לזכר הנרצחים בפיגוע, 16 בדצמבר 2025
סקירה: ההסתה נגד יהודים שקדמה לפיגוע בסידני

דורון פסקין

הפיגוע בסידני הביא לגל גינויים רחב מצד גופים מוסלמים באוסטרליה. עם זאת, סקירה של מכון ממרי מציגה תמונה אחרת וקריאות חריפות לג'יהאד מצד אנשי דת מוסלמים בכירים במדינה בתקופה שלאחר ה-7 באוקטובר

נשיא ארה״ב, דונלד טראמפ, בעת החתימה על הצו, 15 בדצמבר 2025
טראמפ חתם על צו נשיאותי המגדיר פנטניל כ"נשק להשמדה המונית" 

דורון פסקין

בצו שפורסם הלילה נכתב כי "פנטניל בלתי-חוקי קרוב יותר לנשק כימי מאשר לסם". טראמפ: "הפוטנציאל לשימוש בפנטניל כנשק לצורך ביצוע פיגועי טרור בקנה מידה גדול על ידי יריבים מאורגנים מהווה איום רציני על ארה"ב"

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, בטקס להענקת "מדליית הגנת הגבול המקסיקני", 15 בדצמבר 2025
טראמפ: קרובים יותר מאי פעם לסיום המלחמה באוקראינה; מדינות רבות רוצות להיות מעורבות בכוח הבין-לאומי ברצועה

דורון פסקין

נשיא ארה"ב טען הלילה כי מספר מדינות הביעו נכונות "לשלוח כל מספר חיילים שאבקש". עוד ציין כי "אנחנו מנסים לוודא שיהיה, ויישאר, שלום במזרח התיכון, וסוריה היא חלק גדול מזה"

כוחות משטרה בזירת הפיגוע בסידני, 15 בדצמבר 2025
נציגים של המוסד לוקחים חלק בחקירת הפיגוע בסידני; ישראל הזהירה ארגוני ביון בעולם מפני איומים נגד יהודים

יוני בן מנחם

באוסטרליה דווח הלילה כי המחבלים בפיגוע עברו בחודש שעבר אימונים בעלי אופי צבאי בפיליפינים. גורמים בכירים בישראל מסרו כי על רקע ההערכות שדאע"ש עומד מאחורי הפיגוע, עדיין לא ברור האם מדובר בתשתית רחבה של ארגון הטרור באוסטרליה או בהתארגנות מקומית

שלט של דאע״ש בצפון סוריה, 30 באפריל 2017
דיווח: דאע"ש לקח אחריות על חיסול ארבעה אנשי ביטחון סורים אתמול

דורון פסקין

האם דאע"ש מרים ראש מחדש בצפון סוריה? לאחר המארב על כוחות אמריקנים בתדמור, במהלכו נהרגו שני חיילים ומתורגמן, היום דווח בערוצים ערביים כי ארגון הטרור לקח אחריות על תקרית נוספת שאירעה באדליב

