נשיא ארה"ב הצהיר הלילה בפוסט שפרסם כי "אמריקה לא תאפשר לעבריינים, לטרוריסטים או למדינות אחרות לשדוד, לאיים או לפגוע באומתנו, ובאותה מידה לא תאפשר למשטר עוין לקחת את הנפט, הקרקעות או כל נכס אחר שלנו"
טראמפ הכריז על ממשלת ונצואלה כארגון טרור ועל מצור מוחלט על מכליות נפט היוצאות ונכנסות למדינה
נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, הודיע הלילה על הגדרת המשטר בוונצואלה כארגון טרור ועל מצור מוחלט על מכליות נפט הנכנסות ויוצאות מהמדינה. זאת על רקע המבצע האמריקני נגד קרטלי סמים ומבריחים מול חופי ונצואלה.
בפוסט שפרסם הלילה ב-Truth Social הוא כתב: "ונצואלה מוקפת לחלוטין בארמדה הגדולה ביותר שאי פעם הורכבה בהיסטוריה של דרום אמריקה. היא רק תלך ותגדל, וההלם עבורם לא יהיה דומה לשום דבר שהם ראו בעבר – עד אשר יחזירו לארה"ב את כל הנפט, הקרקעות ושאר הנכסים שגנבו מאיתנו בעבר.
"משטר מדורו הבלתי לגיטימי משתמש בנפט משדות הנפט הגנובים הללו כדי לממן את עצמו, טרור סמים, סחר בבני אדם, רצח וחטיפות.
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו