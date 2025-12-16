סקירה: ההסתה נגד יהודים שקדמה לפיגוע בסידני

הפיגוע הרצחני בחוף בונדי בסידני, שבוצע ביום ראשון האחרון במהלך אירוע לציון חג חנוכה על ידי אב ובנו, מוסלמים אזרחי אוסטרליה, עורר גינויים מיידיים מצד גופים מוסלמיים מרכזיים במדינה.

המועצה הלאומית של האימאמים באוסטרליה (ANIC), יחד עם מועצת האימאמים של ניו סאות' ויילס, פרסמו ביום ראשון הודעה שבה הדגישו כי הקהילה המוסלמית "מגנה באופן חד וברור" את פיגוע הירי, וכי "למעשי אלימות ופשעים כאלה אין מקום בחברה שלנו".