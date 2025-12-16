הפיגוע בסידני הביא לגל גינויים רחב מצד גופים מוסלמים באוסטרליה. עם זאת, סקירה של מכון ממרי מציגה תמונה אחרת וקריאות חריפות לג'יהאד מצד אנשי דת מוסלמים בכירים במדינה בתקופה שלאחר ה-7 באוקטובר
דורון פסקין | 16 בדצמבר 2025 | חדשות | 3 דק׳
סקירה: ההסתה נגד יהודים שקדמה לפיגוע בסידני
הפיגוע הרצחני בחוף בונדי בסידני, שבוצע ביום ראשון האחרון במהלך אירוע לציון חג חנוכה על ידי אב ובנו, מוסלמים אזרחי אוסטרליה, עורר גינויים מיידיים מצד גופים מוסלמיים מרכזיים במדינה.
המועצה הלאומית של האימאמים באוסטרליה (ANIC), יחד עם מועצת האימאמים של ניו סאות' ויילס, פרסמו ביום ראשון הודעה שבה הדגישו כי הקהילה המוסלמית "מגנה באופן חד וברור" את פיגוע הירי, וכי "למעשי אלימות ופשעים כאלה אין מקום בחברה שלנו".
בהודעה נקראו כלל אזרחי אוסטרליה "לעמוד יחד באחדות, חמלה וסולידריות", והובעה הזדהות עם הקורבנות ועם כל מי שנפגע מהאירוע.
