בצו שפורסם הלילה נכתב כי "פנטניל בלתי-חוקי קרוב יותר לנשק כימי מאשר לסם". טראמפ: "הפוטנציאל לשימוש בפנטניל כנשק לצורך ביצוע פיגועי טרור בקנה מידה גדול על ידי יריבים מאורגנים מהווה איום רציני על ארה"ב"
דורון פסקין | 16 בדצמבר 2025 | חדשות | 1 דק׳
טראמפ חתם על צו נשיאותי המגדיר פנטניל כ"נשק להשמדה המונית"
נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, חתם הלילה על צו נשיאותי המסווג פנטניל בלתי-חוקי וחומרי גלם מרכזיים ליצירת הסם כ"נשק להשמדה המונית".
בנוסח הרשמי של הצו, שפורסם על ידי הבית הלבן, נכתב כי "פנטניל בלתי-חוקי קרוב יותר לנשק כימי מאשר לסם". הבית הלבן הדגיש כי המהלך "משחרר את מלוא הכלים הדרושים למאבק בקרטלים וברשתות הזרות האחראיות להצפת קהילות בחומר קטלני זה".
טראמפ כתב בצו כי "הפוטנציאל לשימוש בפנטניל כנשק לצורך ביצוע פיגועי טרור בקנה מידה גדול על ידי יריבים מאורגנים מהווה איום רציני על ארה"ב".
