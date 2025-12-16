כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

נשיא ארה"ב טען הלילה כי מספר מדינות הביעו נכונות "לשלוח כל מספר חיילים שאבקש". עוד ציין כי "אנחנו מנסים לוודא שיהיה, ויישאר, שלום במזרח התיכון, וסוריה היא חלק גדול מזה"

דורון פסקין | 16 בדצמבר 2025 | חדשות | 2 דק׳

טראמפ: קרובים יותר מאי פעם לסיום המלחמה באוקראינה; מדינות רבות רוצות להיות מעורבות בכוח הבין-לאומי ברצועה

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, שוחח הלילה עם עיתונאים במהלך טקס להענקת "מדליית הגנת הגבול המקסיקני" שנערך בבית הלבן. בדבריו התייחס למגוון נושאים, בהם המצב במזרח התיכון והמלחמה באוקראינה.

בנוגע לרצועת עזה טען טראמפ כי היוזמה להקמת "כוח ייצוב בין-לאומי כבר פועלת, בצורה מסוימת". לדבריו, מספר המדינות המעורבות ביוזמה הולך וגדל, וחלקן אף הביעו נכונות "לשלוח כל מספר חיילים שאבקש".

"יש לנו יותר מ-59 מדינות. רבות מהן אינן מהמזרח התיכון, אך נמצאות בסמיכות אליו ורוצות להיות מעורבות. זה די מדהים", ציין.

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, בטקס להענקת "מדליית הגנת הגבול המקסיקני", 15 בדצמבר 2025

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, בטקס להענקת "מדליית הגנת הגבול המקסיקני", 15 בדצמבר 2025 | צילום: Anna Moneymaker/Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
כוחות משטרה בזירת הפיגוע בסידני, 15 בדצמבר 2025
נציגים של המוסד לוקחים חלק בחקירת הפיגוע בסידני; ישראל הזהירה ארגוני ביון בעולם מפני איומים נגד יהודים

יוני בן מנחם

באוסטרליה דווח הלילה כי המחבלים בפיגוע עברו בחודש שעבר אימונים בעלי אופי צבאי בפיליפינים. גורמים בכירים בישראל מסרו כי על רקע ההערכות שדאע"ש עומד מאחורי הפיגוע, עדיין לא ברור האם מדובר בתשתית רחבה של ארגון הטרור באוסטרליה או בהתארגנות מקומית

שלט של דאע״ש בצפון סוריה, 30 באפריל 2017
דיווח: דאע"ש לקח אחריות על חיסול ארבעה אנשי ביטחון סורים אתמול

דורון פסקין

האם דאע"ש מרים ראש מחדש בצפון סוריה? לאחר המארב על כוחות אמריקנים בתדמור, במהלכו נהרגו שני חיילים ומתורגמן, היום דווח בערוצים ערביים כי ארגון הטרור לקח אחריות על תקרית נוספת שאירעה באדליב

נציבת האיחוד האירופי, אורסולה פון דר ליין, נשיא רוסיה, ולדימיר פוטין
רוסיה הגישה תביעת ענק שעשויה לערער את תוכנית האיחוד לשימוש בנכסים רוסיים מוקפאים

דורון פסקין

הבנק המרכזי של רוסיה תובע כ-230 מיליארד דולר מיורוקליר, בית הסליקה הגדול באירופה, בטענה לנזק שנגרם לו בשל הקפאת נכסים רוסיים במלחמה ובשל כוונת האיחוד לעשות שימוש בנכסים אלה ללא הסכמה

אבלים בטקס לזכר קורבנות הפיגוע, 15 בדצמבר 2025
הפיגוע בסידני: פורסמו שמות חלק מהקורבנות, אחד המחבלים נחשד בעבר בקשרים עם דאע"ש

דורון פסקין

עד כה דווח על 15 נרצחים בפיגוע אתמול. הרשויות באוסטרליה הודיעו כי המחבלים הם אב ובנו אזרחי אוסטרליה

נשיא צ'ילה הנבחר, חוזה אנטוניו קסט, 14 בדצמבר 2025
המועמד השמרן חוסה אנטוניו קסט ניצח בבחירות לנשיאות צ'ילה; האם זה יביא לשינוי ביחסים מול ישראל?

דורון פסקין

במהלך מערכת הבחירות תקף קסט את מדיניותה של ממשלת צ'ילה לאחר שבמהלך המלחמה היא החריפה את הטון מול ישראל ואף החזירה את השגריר והנספח הצבאי. שר החוץ סער: "מקווה ומאמין ששינוי זה יבוא לידי ביטוי גם בחיזוק היחסים בין מדינותינו"

מנהיג חמאס, חליל אלחיה, 22 בנובמבר 2017
חמאס מציב תנאים חדשים והסתייגויות לקראת השלב השני בתוכנית האמריקנית

יוני בן מנחם

מנהיג חמאס ח'ליל אלחיה הצהיר כי זכותו של ארגון הטרור לנשק מעוגנת במשפט הבין-לאומי וכי תפקידו של כוח הייצוב הבין-לאומי יהיה בגבולות הרצועה בלבד, ללא סמכות בתוך עזה. גורם בכיר טוען כי בסופו של דבר, הצעד הנכון מבחינת ארה"ב יהיה לתת אור ירוק לישראל לפרק את חמאס מנשקו  

שתפו: