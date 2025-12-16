נשיא ארה"ב טען הלילה כי מספר מדינות הביעו נכונות "לשלוח כל מספר חיילים שאבקש". עוד ציין כי "אנחנו מנסים לוודא שיהיה, ויישאר, שלום במזרח התיכון, וסוריה היא חלק גדול מזה"
דורון פסקין | 16 בדצמבר 2025 | חדשות | 2 דק׳
טראמפ: קרובים יותר מאי פעם לסיום המלחמה באוקראינה; מדינות רבות רוצות להיות מעורבות בכוח הבין-לאומי ברצועה
נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, שוחח הלילה עם עיתונאים במהלך טקס להענקת "מדליית הגנת הגבול המקסיקני" שנערך בבית הלבן. בדבריו התייחס למגוון נושאים, בהם המצב במזרח התיכון והמלחמה באוקראינה.
בנוגע לרצועת עזה טען טראמפ כי היוזמה להקמת "כוח ייצוב בין-לאומי כבר פועלת, בצורה מסוימת". לדבריו, מספר המדינות המעורבות ביוזמה הולך וגדל, וחלקן אף הביעו נכונות "לשלוח כל מספר חיילים שאבקש".
"יש לנו יותר מ-59 מדינות. רבות מהן אינן מהמזרח התיכון, אך נמצאות בסמיכות אליו ורוצות להיות מעורבות. זה די מדהים", ציין.
