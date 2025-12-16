כניסה
באוסטרליה דווח הלילה כי המחבלים בפיגוע עברו בחודש שעבר אימונים בעלי אופי צבאי בפיליפינים. גורמים בכירים בישראל מסרו כי על רקע ההערכות שדאע"ש עומד מאחורי הפיגוע, עדיין לא ברור האם מדובר בתשתית רחבה של ארגון הטרור באוסטרליה או בהתארגנות מקומית

יוני בן מנחם | 16 בדצמבר 2025 | חדשות | 2 דק׳

נציגים של המוסד לוקחים חלק בחקירת הפיגוע בסידני; ישראל הזהירה ארגוני ביון בעולם מפני איומים נגד יהודים

לאחר הפיגוע הקשה בחוף בונדי שבסידני, שבו נרצחו 15 בני אדם, ממשיכים להתברר פרטים חדשים בנוגע לנסיבות הפיגוע ולרקע שהוביל אליו.

רשת ABC האוסטרלית דיווחה הלילה כי גורמי ביטחון ופקידי הגירה בפיליפינים אישרו שסאג'יד ונאביד אכרם, מבצעי הפיגוע, נסעו בחודש שעבר לפיליפינים, שם עברו אימונים בעלי אופי "צבאי".

עוד דווח כי לנאביד אכרם היו קשרים ממושכים עם גורמים המזוהים עם דאע"ש באוסטרליה, בהם המטיף הג'יהאדיסטי ויסאם חדאד, וכן יוסף אוביינאת – מגייס נוער של ארגון הטרור, שהורשע בעבר בפעילות טרור.

כוחות משטרה בזירת הפיגוע בסידני, 15 בדצמבר 2025

כוחות משטרה בזירת הפיגוע בסידני, 15 בדצמבר 2025 | צילום: Saeed KHAN / AFP via Getty Images

שלט של דאע״ש בצפון סוריה, 30 באפריל 2017
דיווח: דאע"ש לקח אחריות על חיסול ארבעה אנשי ביטחון סורים אתמול

דורון פסקין

האם דאע"ש מרים ראש מחדש בצפון סוריה? לאחר המארב על כוחות אמריקנים בתדמור, במהלכו נהרגו שני חיילים ומתורגמן, היום דווח בערוצים ערביים כי ארגון הטרור לקח אחריות על תקרית נוספת שאירעה באדליב

נציבת האיחוד האירופי, אורסולה פון דר ליין, נשיא רוסיה, ולדימיר פוטין
רוסיה הגישה תביעת ענק שעשויה לערער את תוכנית האיחוד לשימוש בנכסים רוסיים מוקפאים

דורון פסקין

הבנק המרכזי של רוסיה תובע כ-230 מיליארד דולר מיורוקליר, בית הסליקה הגדול באירופה, בטענה לנזק שנגרם לו בשל הקפאת נכסים רוסיים במלחמה ובשל כוונת האיחוד לעשות שימוש בנכסים אלה ללא הסכמה

אבלים בטקס לזכר קורבנות הפיגוע, 15 בדצמבר 2025
הפיגוע בסידני: פורסמו שמות חלק מהקורבנות, אחד המחבלים נחשד בעבר בקשרים עם דאע"ש

דורון פסקין

עד כה דווח על 15 נרצחים בפיגוע אתמול. הרשויות באוסטרליה הודיעו כי המחבלים הם אב ובנו אזרחי אוסטרליה

נשיא צ'ילה הנבחר, חוזה אנטוניו קסט, 14 בדצמבר 2025
המועמד השמרן חוסה אנטוניו קסט ניצח בבחירות לנשיאות צ'ילה; האם זה יביא לשינוי ביחסים מול ישראל?

דורון פסקין

במהלך מערכת הבחירות תקף קסט את מדיניותה של ממשלת צ'ילה לאחר שבמהלך המלחמה היא החריפה את הטון מול ישראל ואף החזירה את השגריר והנספח הצבאי. שר החוץ סער: "מקווה ומאמין ששינוי זה יבוא לידי ביטוי גם בחיזוק היחסים בין מדינותינו"

מנהיג חמאס, חליל אלחיה, 22 בנובמבר 2017
חמאס מציב תנאים חדשים והסתייגויות לקראת השלב השני בתוכנית האמריקנית

יוני בן מנחם

מנהיג חמאס ח'ליל אלחיה הצהיר כי זכותו של ארגון הטרור לנשק מעוגנת במשפט הבין-לאומי וכי תפקידו של כוח הייצוב הבין-לאומי יהיה בגבולות הרצועה בלבד, ללא סמכות בתוך עזה. גורם בכיר טוען כי בסופו של דבר, הצעד הנכון מבחינת ארה"ב יהיה לתת אור ירוק לישראל לפרק את חמאס מנשקו  

שר החוץ האיראני, עבאס עראקצ’י, שר החוץ הלבנוני, יוסף רג’י
מתיחות נוספת בין איראן ללבנון על רקע עיכובה של ביירות באישור מינוי השגריר האיראני החדש

דורון פסקין

בתקשורת הערבית דווח על טענות איראניות כי לבנון מעכבת בכוונה את המינוי, לצד אי הסכמות על פגישה מתוכננת בין שר החוץ הלבנוני לשר החוץ האיראני. דובר משרד החוץ של איראן קרא שלא להיגרר ל"עימותים צדדיים"

