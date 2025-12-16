באוסטרליה דווח הלילה כי המחבלים בפיגוע עברו בחודש שעבר אימונים בעלי אופי צבאי בפיליפינים. גורמים בכירים בישראל מסרו כי על רקע ההערכות שדאע"ש עומד מאחורי הפיגוע, עדיין לא ברור האם מדובר בתשתית רחבה של ארגון הטרור באוסטרליה או בהתארגנות מקומית
יוני בן מנחם | 16 בדצמבר 2025 | חדשות | 2 דק׳
נציגים של המוסד לוקחים חלק בחקירת הפיגוע בסידני; ישראל הזהירה ארגוני ביון בעולם מפני איומים נגד יהודים
לאחר הפיגוע הקשה בחוף בונדי שבסידני, שבו נרצחו 15 בני אדם, ממשיכים להתברר פרטים חדשים בנוגע לנסיבות הפיגוע ולרקע שהוביל אליו.
רשת ABC האוסטרלית דיווחה הלילה כי גורמי ביטחון ופקידי הגירה בפיליפינים אישרו שסאג'יד ונאביד אכרם, מבצעי הפיגוע, נסעו בחודש שעבר לפיליפינים, שם עברו אימונים בעלי אופי "צבאי".
עוד דווח כי לנאביד אכרם היו קשרים ממושכים עם גורמים המזוהים עם דאע"ש באוסטרליה, בהם המטיף הג'יהאדיסטי ויסאם חדאד, וכן יוסף אוביינאת – מגייס נוער של ארגון הטרור, שהורשע בעבר בפעילות טרור.
