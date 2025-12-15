האם דאע"ש מרים ראש מחדש בצפון סוריה? לאחר המארב על כוחות אמריקנים בתדמור, במהלכו נהרגו שני חיילים ומתורגמן, היום דווח בערוצים ערביים כי ארגון הטרור לקח אחריות על תקרית נוספת שאירעה באדליב
דורון פסקין | 15 בדצמבר 2025 | חדשות | 1 דק׳
דיווח: דאע"ש לקח אחריות על חיסול ארבעה אנשי ביטחון סורים אתמול
הבוקר דיווחו ארגון "התצפית הסורית לזכויות אדם" וערוץ אל-ערבייה הסעודי כי דאע"ש קיבל אחריות, באמצעות ערוצי התעמולה שלו, על ההתקפה הקטלנית שאירעה אתמול באדליב שבצפון-מערב סוריה, ובה נהרגו ארבעה אנשי כוחות הביטחון הסוריים.
התקרית התרחשה יום לאחר מתקפה נוספת סמוך לתדמור (פלמירה), שבה נהרגו שני חיילים אמריקנים ואזרח אמריקני ששימש כמתורגמן.
לפי סוכנות הידיעות הסורית הרשמית סאנא, האירוע באדליב התרחש על כביש באזור מערת אל-נועמאן, כאשר חוליה חמושה פתחה באש לעבר סיור של אנשי "מנהל ביטחון הדרכים" במשרד הפנים הסורי.
