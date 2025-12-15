כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

האם דאע"ש מרים ראש מחדש בצפון סוריה? לאחר המארב על כוחות אמריקנים בתדמור, במהלכו נהרגו שני חיילים ומתורגמן, היום דווח בערוצים ערביים כי ארגון הטרור לקח אחריות על תקרית נוספת שאירעה באדליב

דורון פסקין | 15 בדצמבר 2025 | חדשות | 1 דק׳

דיווח: דאע"ש לקח אחריות על חיסול ארבעה אנשי ביטחון סורים אתמול

הבוקר דיווחו ארגון "התצפית הסורית לזכויות אדם" וערוץ אל-ערבייה הסעודי כי דאע"ש קיבל אחריות, באמצעות ערוצי התעמולה שלו, על ההתקפה הקטלנית שאירעה אתמול באדליב שבצפון-מערב סוריה, ובה נהרגו ארבעה אנשי כוחות הביטחון הסוריים.

התקרית התרחשה יום לאחר מתקפה נוספת סמוך לתדמור (פלמירה), שבה נהרגו שני חיילים אמריקנים ואזרח אמריקני ששימש כמתורגמן.

לפי סוכנות הידיעות הסורית הרשמית סאנא, האירוע באדליב התרחש על כביש באזור מערת אל-נועמאן, כאשר חוליה חמושה פתחה באש לעבר סיור של אנשי "מנהל ביטחון הדרכים" במשרד הפנים הסורי.

שלט של דאע״ש בצפון סוריה, 30 באפריל 2017

שלט של דאע״ש בצפון סוריה, 30 באפריל 2017 | צילום: DELIL SOULEIMAN/AFP via Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
נציבת האיחוד האירופי, אורסולה פון דר ליין, נשיא רוסיה, ולדימיר פוטין
רוסיה הגישה תביעת ענק שעשויה לערער את תוכנית האיחוד לשימוש בנכסים רוסיים מוקפאים

דורון פסקין

הבנק המרכזי של רוסיה תובע כ-230 מיליארד דולר מיורוקליר, בית הסליקה הגדול באירופה, בטענה לנזק שנגרם לו בשל הקפאת נכסים רוסיים במלחמה ובשל כוונת האיחוד לעשות שימוש בנכסים אלה ללא הסכמה

אבלים בטקס לזכר קורבנות הפיגוע, 15 בדצמבר 2025
הפיגוע בסידני: פורסמו שמות חלק מהקורבנות, אחד המחבלים נחשד בעבר בקשרים עם דאע"ש

דורון פסקין

עד כה דווח על 15 נרצחים בפיגוע אתמול. הרשויות באוסטרליה הודיעו כי המחבלים הם אב ובנו אזרחי אוסטרליה

נשיא צ'ילה הנבחר, חוזה אנטוניו קסט, 14 בדצמבר 2025
המועמד השמרן חוסה אנטוניו קסט ניצח בבחירות לנשיאות צ'ילה; האם זה יביא לשינוי ביחסים מול ישראל?

דורון פסקין

במהלך מערכת הבחירות תקף קסט את מדיניותה של ממשלת צ'ילה לאחר שבמהלך המלחמה היא החריפה את הטון מול ישראל ואף החזירה את השגריר והנספח הצבאי. שר החוץ סער: "מקווה ומאמין ששינוי זה יבוא לידי ביטוי גם בחיזוק היחסים בין מדינותינו"

מנהיג חמאס, חליל אלחיה, 22 בנובמבר 2017
חמאס מציב תנאים חדשים והסתייגויות לקראת השלב השני בתוכנית האמריקנית

יוני בן מנחם

מנהיג חמאס ח'ליל אלחיה הצהיר כי זכותו של ארגון הטרור לנשק מעוגנת במשפט הבין-לאומי וכי תפקידו של כוח הייצוב הבין-לאומי יהיה בגבולות הרצועה בלבד, ללא סמכות בתוך עזה. גורם בכיר טוען כי בסופו של דבר, הצעד הנכון מבחינת ארה"ב יהיה לתת אור ירוק לישראל לפרק את חמאס מנשקו  

שר החוץ האיראני, עבאס עראקצ’י, שר החוץ הלבנוני, יוסף רג’י
מתיחות נוספת בין איראן ללבנון על רקע עיכובה של ביירות באישור מינוי השגריר האיראני החדש

דורון פסקין

בתקשורת הערבית דווח על טענות איראניות כי לבנון מעכבת בכוונה את המינוי, לצד אי הסכמות על פגישה מתוכננת בין שר החוץ הלבנוני לשר החוץ האיראני. דובר משרד החוץ של איראן קרא שלא להיגרר ל"עימותים צדדיים"

הריסות ברצועת עזה, 11 באוקטובר 2025 | צילום: -/AFP via Getty Images
גורם ביטחוני בכיר: חיסול סעד הוא מסר ברור כי ישראל נחושה לפרק את חמאס מנשקו

יוני בן מנחם

ההערכה בישראל היא כי החיסול לא צפוי לשבש את הפסקת האש או לפגוע בתוכנית האמריקנית

שתפו: