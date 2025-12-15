הבנק המרכזי של רוסיה תובע כ-230 מיליארד דולר מיורוקליר, בית הסליקה הגדול באירופה, בטענה לנזק שנגרם לו בשל הקפאת נכסים רוסיים במלחמה ובשל כוונת האיחוד לעשות שימוש בנכסים אלה ללא הסכמה
רוסיה הגישה תביעת ענק שעשויה לערער את תוכנית האיחוד לשימוש בנכסים רוסיים מוקפאים
בית המשפט לבוררות במוסקבה אישר היום כי הבנק המרכזי של רוסיה הגיש ביום חמישי האחרון תביעת ענק נגד יורוקליר, אחד מבתי הסליקה הגדולים באירופה, שמושבו בבלגיה. לפי הודעת דוברות בית המשפט, שצוטטה בסוכנות הידיעות הרוסית אינטרפקס, היקף התביעה מוערך בכ-230 מיליארד דולר.
הבנק המרכזי הרוסי טוען כי נגרם לו נזק כבד בעקבות הקפאת נכסיו באיחוד האירופי לאחר הפלישה לאוקראינה בשנת 2022, וכן בשל יוזמות באיחוד לשימוש ישיר או עקיף בנכסים אלה, ללא הסכמתו, לצורך סיוע כלכלי לאוקראינה.
לפי נתוני הפרלמנט האירופי, באירופה מוחזקים נכסים של הבנק המרכזי הרוסי בהיקף של כ-210 מיליארד אירו. מרביתם מוחזקים בידי יורוקליר, שלפי סוכנות הידיעות רויטרס מחזיקה בכ-185 מיליארד אירו מנכסים ריבוניים רוסיים.
