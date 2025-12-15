רוסיה הגישה תביעת ענק שעשויה לערער את תוכנית האיחוד לשימוש בנכסים רוסיים מוקפאים

במהלך מערכת הבחירות תקף קסט את מדיניותה של ממשלת צ'ילה לאחר שבמהלך המלחמה היא החריפה את הטון מול ישראל ואף החזירה את השגריר והנספח הצבאי. שר החוץ סער: "מקווה ומאמין ששינוי זה יבוא לידי ביטוי גם בחיזוק היחסים בין מדינותינו"