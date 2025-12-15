עד כה דווח על 15 נרצחים בפיגוע אתמול. הרשויות באוסטרליה הודיעו כי המחבלים הם אב ובנו אזרחי אוסטרליה
דורון פסקין | 15 בדצמבר 2025 | חדשות | 3 דק׳
הפיגוע בסידני: פורסמו שמות חלק מהקורבנות, אחד המחבלים נחשד בעבר בקשרים עם דאע"ש
לאחר הפיגוע הקשה שאירע אתמול בחוף בונדי בסידני, שבו הגיעו מחבלים לאירוע חנוכה שנערך במקום ופתחו בירי לעבר המשתתפים, ממשיכים להתברר פרטים נוספים על האירוע.
על פי העדכון האחרון של הרשויות באוסטרליה, 15 בני אדם נרצחו בפיגוע. מותם של 13 מההרוגים נקבע בזירה, ושניים נוספים – ילדה בת 10 וגבר בן 40 – מתו מפצעיהם בבית החולים, כך מסרה משטרת אוסטרליה בהודעה שצוטטה בערוץ החדשות המקומי ABC.
בנוסף, דווח על יותר מ-40 פצועים שפונו לבתי החולים, בהם שני שוטרים וארבעה ילדים. אחד משני המחבלים נהרג בזירת הפיגוע.
