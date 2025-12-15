כניסה
עד כה דווח על 15 נרצחים בפיגוע אתמול. הרשויות באוסטרליה הודיעו כי המחבלים הם אב ובנו אזרחי אוסטרליה

דורון פסקין | 15 בדצמבר 2025 | חדשות | 3 דק׳

הפיגוע בסידני: פורסמו שמות חלק מהקורבנות, אחד המחבלים נחשד בעבר בקשרים עם דאע"ש

לאחר הפיגוע הקשה שאירע אתמול בחוף בונדי בסידני, שבו הגיעו מחבלים לאירוע חנוכה שנערך במקום ופתחו בירי לעבר המשתתפים, ממשיכים להתברר פרטים נוספים על האירוע.

על פי העדכון האחרון של הרשויות באוסטרליה, 15 בני אדם נרצחו בפיגוע. מותם של 13 מההרוגים נקבע בזירה, ושניים נוספים – ילדה בת 10 וגבר בן 40 – מתו מפצעיהם בבית החולים, כך מסרה משטרת אוסטרליה בהודעה שצוטטה בערוץ החדשות המקומי ABC.

בנוסף, דווח על יותר מ-40 פצועים שפונו לבתי החולים, בהם שני שוטרים וארבעה ילדים. אחד משני המחבלים נהרג בזירת הפיגוע.

אבלים בטקס לזכר קורבנות הפיגוע, 15 בדצמבר 2025

אבלים בטקס לזכר קורבנות הפיגוע, 15 בדצמבר 2025 | צילום: DAVID GRAY / AFP via Getty Images

כוחות המשטרה האוסטרלית בזירת הפיגוע
משרד החוץ: אזרח ישראלי נרצח בפיגוע באוסטרליה

צוות מגזין אפוק

אזרח ישראלי נוסף נפצע, משרד החוץ בקשר עם משפחתו. עד כה דווח על 12 נרצחים בפיגוע

אמבולנסים בזירת האירוע, 14 בדצמבר 2025
משטרת סאות' ויילס עדכנה כי 12 אנשים נרצחו בפיגוע בחוף בונדי והגדירה אותו כ"טרור"

דורון פסקין

מפקד המשטרה המקומית עדכן כי במכונית הקשורה למחבל שחוסל נמצאו מספר מטעני חבלה מאולתרים. 29 בני אדם נפצעו

