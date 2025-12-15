במהלך מערכת הבחירות תקף קסט את מדיניותה של ממשלת צ'ילה לאחר שבמהלך המלחמה היא החריפה את הטון מול ישראל ואף החזירה את השגריר והנספח הצבאי. שר החוץ סער: "מקווה ומאמין ששינוי זה יבוא לידי ביטוי גם בחיזוק היחסים בין מדינותינו"
דורון פסקין | 15 בדצמבר 2025 | חדשות | 2 דק׳
המועמד השמרן חוסה אנטוניו קסט ניצח בבחירות לנשיאות צ'ילה; האם זה יביא לשינוי ביחסים מול ישראל?
צ'ילה בחרה הלילה בחוסה אנטוניו קסט לנשיאה הבא, לאחר שזכה בכ-58% מהקולות. קסט, הנמנה על הימין השמרני, גבר על מועמדת השמאל ז'אנט חארה, וצפוי להיכנס לתפקידו במרץ 2026.
קמפיין הבחירות של קסט נשען כמעט כולו על שני נושאים מרכזיים שמעסיקים את הזירה הפוליטית בצ'ילה בשנים האחרונות: פשיעה וביטחון אישי, והגירה בלתי-חוקית. קסט הציג קו תקיף של "חוק וסדר", הכולל שימוש בצבא באזורים מוכי פשיעה, החמרת האכיפה בגבולות וגירוש מהגרים חסרי מעמד חוקי.
מבחינת סגנון ומיתוג, קסט אימץ אלמנטים המזכירים את קמפיין הבחירות של נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, ובין היתר חילק לתומכיו כובעים עם הסיסמה "Make Chile Great Again".
