במהלך מערכת הבחירות תקף קסט את מדיניותה של ממשלת צ'ילה לאחר שבמהלך המלחמה היא החריפה את הטון מול ישראל ואף החזירה את השגריר והנספח הצבאי. שר החוץ סער: "מקווה ומאמין ששינוי זה יבוא לידי ביטוי גם בחיזוק היחסים בין מדינותינו"

דורון פסקין | 15 בדצמבר 2025 | חדשות | 2 דק׳

המועמד השמרן חוסה אנטוניו קסט ניצח בבחירות לנשיאות צ'ילה; האם זה יביא לשינוי ביחסים מול ישראל?

צ'ילה בחרה הלילה בחוסה אנטוניו קסט לנשיאה הבא, לאחר שזכה בכ-58% מהקולות. קסט, הנמנה על הימין השמרני, גבר על מועמדת השמאל ז'אנט חארה, וצפוי להיכנס לתפקידו במרץ 2026.

קמפיין הבחירות של קסט נשען כמעט כולו על שני נושאים מרכזיים שמעסיקים את הזירה הפוליטית בצ'ילה בשנים האחרונות: פשיעה וביטחון אישי, והגירה בלתי-חוקית. קסט הציג קו תקיף של "חוק וסדר", הכולל שימוש בצבא באזורים מוכי פשיעה, החמרת האכיפה בגבולות וגירוש מהגרים חסרי מעמד חוקי.

מבחינת סגנון ומיתוג, קסט אימץ אלמנטים המזכירים את קמפיין הבחירות של נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, ובין היתר חילק לתומכיו כובעים עם הסיסמה "Make Chile Great Again".

נשיא צ'ילה הנבחר, חוזה אנטוניו קסט, 14 בדצמבר 2025

נשיא צ'ילה הנבחר, חוזה אנטוניו קסט, 14 בדצמבר 2025 | צילום: Claudio Santana/Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
מנהיג חמאס, חליל אלחיה, 22 בנובמבר 2017
חמאס מציב תנאים חדשים והסתייגויות לקראת השלב השני בתוכנית האמריקנית

יוני בן מנחם

מנהיג חמאס ח'ליל אלחיה הצהיר כי זכותו של ארגון הטרור לנשק מעוגנת במשפט הבין-לאומי וכי תפקידו של כוח הייצוב הבין-לאומי יהיה בגבולות הרצועה בלבד, ללא סמכות בתוך עזה. גורם בכיר טוען כי בסופו של דבר, הצעד הנכון מבחינת ארה"ב יהיה לתת אור ירוק לישראל לפרק את חמאס מנשקו  

שר החוץ האיראני, עבאס עראקצ’י, שר החוץ הלבנוני, יוסף רג’י
מתיחות נוספת בין איראן ללבנון על רקע עיכובה של ביירות באישור מינוי השגריר האיראני החדש

דורון פסקין

בתקשורת הערבית דווח על טענות איראניות כי לבנון מעכבת בכוונה את המינוי, לצד אי הסכמות על פגישה מתוכננת בין שר החוץ הלבנוני לשר החוץ האיראני. דובר משרד החוץ של איראן קרא שלא להיגרר ל"עימותים צדדיים"

הריסות ברצועת עזה, 11 באוקטובר 2025 | צילום: -/AFP via Getty Images
גורם ביטחוני בכיר: חיסול סעד הוא מסר ברור כי ישראל נחושה לפרק את חמאס מנשקו

יוני בן מנחם

ההערכה בישראל היא כי החיסול לא צפוי לשבש את הפסקת האש או לפגוע בתוכנית האמריקנית

כוחות המשטרה האוסטרלית בזירת הפיגוע
משרד החוץ: אזרח ישראלי נרצח בפיגוע באוסטרליה

צוות מגזין אפוק

אזרח ישראלי נוסף נפצע, משרד החוץ בקשר עם משפחתו. עד כה דווח על 12 נרצחים בפיגוע

אמבולנסים בזירת האירוע, 14 בדצמבר 2025
משטרת סאות' ויילס עדכנה כי 12 אנשים נרצחו בפיגוע בחוף בונדי והגדירה אותו כ"טרור"

דורון פסקין

מפקד המשטרה המקומית עדכן כי במכונית הקשורה למחבל שחוסל נמצאו מספר מטעני חבלה מאולתרים. 29 בני אדם נפצעו

מזכ"ל חיזבאללה, נעים קאסם
מזכ"ל חיזבאללה על פירוק הארגון מנשקו: "לא נזוז מעמדתנו"

דורון פסקין

נעים קאסם הציג בנאומו אתמול את התוכנית לפרק את חיזבאללה מנשקו כפרויקט מסוכן המאיים על קיומה של לבנון, ושלח מסר לארה"ב: "שתדע אמריקה: נגן גם אם השמיים יפלו על הארץ. לא נתפרק מהנשק כדי להגשים את מטרת ישראל, גם אם כל העולם יתאחד במלחמתו נגד לבנון"

