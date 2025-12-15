מנהיג חמאס ח'ליל אלחיה הצהיר כי זכותו של ארגון הטרור לנשק מעוגנת במשפט הבין-לאומי וכי תפקידו של כוח הייצוב הבין-לאומי יהיה בגבולות הרצועה בלבד, ללא סמכות בתוך עזה. גורם בכיר טוען כי בסופו של דבר, הצעד הנכון מבחינת ארה"ב יהיה לתת אור ירוק לישראל לפרק את חמאס מנשקו
יוני בן מנחם | 15 בדצמבר 2025 | חדשות | 3 דק׳
חמאס מציב תנאים חדשים והסתייגויות לקראת השלב השני בתוכנית האמריקנית
לקראת הניסיון להתקדם לעבר יישום השלב השני של התוכנית האמריקנית ברצועת עזה, חמאס מציב תנאים ומביע הסתייגויות, תוך העלאת דרישות פומביות בנוגע לאופי והיקף ההתחייבויות בשלב זה.
תוכנית השלום של נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, כוללת הקמת מועצת שלום בראשותו, שתפקח על ועדת טכנוקרטים פלסטינית; פירוק חמאס מנשקו ושלילת כל תפקיד שלו בשלטון ברצועה לאחר המלחמה; וכן פריסת כוח יציבות בין-לאומי. עם זאת, ח’ליל אל-חיה, מנהיג חמאס והאחראי על המשא ומתן מטעם ארגון הטרור, הציג את עמדת חמאס ואת פרשנותו לתוכנית האמריקנית.
בנאום שנשא אתמול לציון 38 שנים להקמת חמאס, טען אל-חיה כי "הנשק הוא זכות המעוגנת במשפט הבין-לאומי לעמים הנתונים תחת כיבוש". לדבריו, חמאס מוכן לבחון כל יוזמה שתשמור על זכות זו, ותבטיח במקביל את הקמתה של מדינה פלסטינית עצמאית.
