חמאס מציב תנאים חדשים והסתייגויות לקראת השלב השני בתוכנית האמריקנית

לקראת הניסיון להתקדם לעבר יישום השלב השני של התוכנית האמריקנית ברצועת עזה, חמאס מציב תנאים ומביע הסתייגויות, תוך העלאת דרישות פומביות בנוגע לאופי והיקף ההתחייבויות בשלב זה.

תוכנית השלום של נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, כוללת הקמת מועצת שלום בראשותו, שתפקח על ועדת טכנוקרטים פלסטינית; פירוק חמאס מנשקו ושלילת כל תפקיד שלו בשלטון ברצועה לאחר המלחמה; וכן פריסת כוח יציבות בין-לאומי. עם זאת, ח’ליל אל-חיה, מנהיג חמאס והאחראי על המשא ומתן מטעם ארגון הטרור, הציג את עמדת חמאס ואת פרשנותו לתוכנית האמריקנית.