מתיחות נוספת בין איראן ללבנון על רקע עיכובה של ביירות באישור מינוי השגריר האיראני החדש

בימים האחרונים מסתמנת מתיחות ביחסים בין איראן ללבנון, על רקע טענות איראניות שלפיהן לבנון מעכבת בכוונה את הליכי האישור למינוי השגריר האיראני החדש בביירות.

מוקד נוסף למתיחות בין המדינות הוא מחלוקת פומבית בין שר החוץ הלבנוני, יוסף רג’י, לבין מקבילו האיראני, עבאס עראקצ’י, בנוגע למיקום פגישה אפשרית ביניהם. מחלוקות אלה מעמידות את היחסים הדיפלומטיים בין שתי המדינות במבחן פוליטי רגיש, במיוחד על רקע הקו שנוקטת הממשלה הנוכחית בביירות בסוגיית הנשק שבידי חיזבאללה.