בתקשורת הערבית דווח על טענות איראניות כי לבנון מעכבת בכוונה את המינוי, לצד אי הסכמות על פגישה מתוכננת בין שר החוץ הלבנוני לשר החוץ האיראני. דובר משרד החוץ של איראן קרא שלא להיגרר ל"עימותים צדדיים"
דורון פסקין | 14 בדצמבר 2025 | חדשות | 2 דק׳
מתיחות נוספת בין איראן ללבנון על רקע עיכובה של ביירות באישור מינוי השגריר האיראני החדש
בימים האחרונים מסתמנת מתיחות ביחסים בין איראן ללבנון, על רקע טענות איראניות שלפיהן לבנון מעכבת בכוונה את הליכי האישור למינוי השגריר האיראני החדש בביירות.
מוקד נוסף למתיחות בין המדינות הוא מחלוקת פומבית בין שר החוץ הלבנוני, יוסף רג’י, לבין מקבילו האיראני, עבאס עראקצ’י, בנוגע למיקום פגישה אפשרית ביניהם. מחלוקות אלה מעמידות את היחסים הדיפלומטיים בין שתי המדינות במבחן פוליטי רגיש, במיוחד על רקע הקו שנוקטת הממשלה הנוכחית בביירות בסוגיית הנשק שבידי חיזבאללה.
על פי דיווחים בתקשורת הערבית בימים האחרונים, ובהם של רשת אל-ערבייה הפרו-סעודית, טהראן העבירה לביירות את שמו של מועמד לשמש כשגריר איראן בלבנון "בהתאם לנוהג הדיפלומטי". עם זאת, שר החוץ הלבנוני, יוסף רג'י, לא השלים את שרשרת האישורים הנדרשת: הוא לא העביר את המינוי לאישור מועצת השרים, עיכב את הטיפול בנושא במשרדו, ולא קידם את ההליכים הפורמליים – ובהם העברת עותק מכתבי האמנה לגורמים המוסמכים בלבנון. זאת, בשעה שאחמד סווידאן, השגריר הלבנוני החדש, החל לאחרונה את כהונתו בטהראן.
