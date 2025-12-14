גורם ביטחוני בכיר: חיסול סעד הוא מסר ברור כי ישראל נחושה לפרק את חמאס מנשקו

במבצע צבאי ממוקד, שנשא את שם הקוד "הסעודה האחרונה", חיסלה ישראל אתמול את ראא'ד סעד, המכונה "אבו מועז", האחראי על ההתעצמות הצבאית של חמאס ברצועת עזה. סעד חוסל בתקיפה מהאוויר בלב העיר עזה, ובמהלכה נהרגו גם כמה מעוזריו ששהו עמו ברכב.

סעד היה יעד מבוקש זה זמן רב על ידי ישראל, ושני ניסיונות קודמים לחסלו כשלו. על פי גורמים צבאיים, ישראל עדכנה את ארה"ב בדבר החיסול כ-20 דקות לאחר ביצועו בשטח.