ההערכה בישראל היא כי החיסול לא צפוי לשבש את הפסקת האש או לפגוע בתוכנית האמריקנית

יוני בן מנחם | 14 בדצמבר 2025 | חדשות | 2 דק׳

גורם ביטחוני בכיר: חיסול סעד הוא מסר ברור כי ישראל נחושה לפרק את חמאס מנשקו

במבצע צבאי ממוקד, שנשא את שם הקוד "הסעודה האחרונה", חיסלה ישראל אתמול את ראא'ד סעד, המכונה "אבו מועז", האחראי על ההתעצמות הצבאית של חמאס ברצועת עזה. סעד חוסל בתקיפה מהאוויר בלב העיר עזה, ובמהלכה נהרגו גם כמה מעוזריו ששהו עמו ברכב.

סעד היה יעד מבוקש זה זמן רב על ידי ישראל, ושני ניסיונות קודמים לחסלו כשלו. על פי גורמים צבאיים, ישראל עדכנה את ארה"ב בדבר החיסול כ-20 דקות לאחר ביצועו בשטח.

דובר צה"ל מסר כי סעד "הוביל את תהליך ההתעצמות של חמאס, וחיסולו מהווה פגיעה משמעותית ביכולת ההתעצמות של הארגון. בחודשים האחרונים היה גורם מרכזי בהנהגת הזרוע הצבאית של חמאס, והיה אחראי באופן ישיר להפרות הסכם הפסקת האש. במסגרת תפקידו הוביל גם את המשך ייצור אמצעי הלחימה ברצועה במהלך תקופת ההפוגה".

הריסות ברצועת עזה, 11 באוקטובר 2025 | צילום: -/AFP via Getty Images

הריסות ברצועת עזה, 11 באוקטובר 2025 | צילום: -/AFP via Getty Images

