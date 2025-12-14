אזרח ישראלי נוסף נפצע, משרד החוץ בקשר עם משפחתו. עד כה דווח על 12 בני נרצחים בפיגוע
צוות מגזין אפוק | 14 בדצמבר 2025 | חדשות | 2 דק׳
משרד החוץ: אזרח ישראלי נרצח בפיגוע באוסטרליה
משרד החוץ הודיע כי נכון לעכשיו ידוע על ישראלי אחד שנרצח, וישראלי נוסף שנפצע בפיגוע הירי שאירע במהלך אירוע חנוכה בחוף בונדי בסידני.
בהודעת משרד החוץ נמסר כי שגרירות ישראל באוסטרליה והמחלקה לישראלים במצוקה במשרד החוץ נמצאת בקשר עם משפחת הפצוע שמאושפז בבית חולים מקומי. קונסול ישראל באוסטרליה צפוי להגיע לבית החולים בכדי ללוות את הישראלי הפצוע ולסייע למשפחתו.
במקביל, באוסטרליה דווח כי הקורבן הראשון של מתקפת הטרור בבונדי ביץ' זוהה כרב אלי שלנגר. שלנגר היה עוזר רב בית חב"ד בבונדי. על פי הלינקדאין שלו, הוא מילא את התפקיד במשך יותר מ-18 שנים. אתר האינטרנט של חב"ד תיאר את שלנגר כמארגן המרכזי של אירוע החנוכה בחוף בונדי ששימש יעד למחבלים.
