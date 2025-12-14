כניסה
אזרח ישראלי נוסף נפצע, משרד החוץ בקשר עם משפחתו. עד כה דווח על 12 בני נרצחים בפיגוע

צוות מגזין אפוק | 14 בדצמבר 2025 | חדשות | 2 דק׳

משרד החוץ: אזרח ישראלי נרצח בפיגוע באוסטרליה

משרד החוץ הודיע כי נכון לעכשיו ידוע על ישראלי אחד שנרצח, וישראלי נוסף שנפצע בפיגוע הירי שאירע במהלך אירוע חנוכה בחוף בונדי בסידני.

בהודעת משרד החוץ נמסר כי שגרירות ישראל באוסטרליה והמחלקה לישראלים במצוקה במשרד החוץ נמצאת בקשר עם משפחת הפצוע שמאושפז בבית חולים מקומי. קונסול ישראל באוסטרליה צפוי להגיע לבית החולים בכדי ללוות את הישראלי הפצוע ולסייע למשפחתו.

במקביל, באוסטרליה דווח כי הקורבן הראשון של מתקפת הטרור בבונדי ביץ' זוהה כרב אלי שלנגר. שלנגר היה עוזר רב בית חב"ד בבונדי. על פי הלינקדאין שלו, הוא מילא את התפקיד במשך יותר מ-18 שנים. אתר האינטרנט של חב"ד תיאר את שלנגר כמארגן המרכזי של אירוע החנוכה בחוף בונדי ששימש יעד למחבלים.

כוחות המשטרה האוסטרלית בזירת הפיגוע

כוחות המשטרה האוסטרלית בזירת הפיגוע | צילום: George Chan/Getty Images

אמבולנסים בזירת האירוע, 14 בדצמבר 2025
משטרת סאות' ויילס עדכנה כי 12 אנשים נרצחו בפיגוע בחוף בונדי והגדירה אותו כ"טרור"

דורון פסקין

מפקד המשטרה המקומית עדכן כי במכונית הקשורה למחבל שחוסל נמצאו מספר מטעני חבלה מאולתרים. 29 בני אדם נפצעו

מזכ"ל חיזבאללה, נעים קאסם
מזכ"ל חיזבאללה על פירוק הארגון מנשקו: "לא נזוז מעמדתנו"

דורון פסקין

נעים קאסם הציג בנאומו אתמול את התוכנית לפרק את חיזבאללה מנשקו כפרויקט מסוכן המאיים על קיומה של לבנון, ושלח מסר לארה"ב: "שתדע אמריקה: נגן גם אם השמיים יפלו על הארץ. לא נתפרק מהנשק כדי להגשים את מטרת ישראל, גם אם כל העולם יתאחד במלחמתו נגד לבנון"

כוחות אמריקנים בסוריה, 18 בפברואר 2023
דיווח: כוחות ארה"ב ביצעו הלילה פשיטה על תדמור בעקבות הפיגוע בו נרצחו שלושה אמריקנים

דורון פסקין

על פי עיתון אלערבי אל-ג'דיד, לפחות שלושה בני אדם נעצרו במהלך הפשיטה, שבה השתתפו מסוקים ומטוסים אמריקניים שחגו מעל האזור. טראמפ: "תהיה תגובה רצינית מאוד"

תיעוד של חמושים יורים לעבר משתתפי האירוע
דיווחים על הרוגים ופצועים בפיגוע ירי בחגיגות חנוכה בסידני, אוסטרליה

דורון פסקין

לפי דיווחים באוסטרליה, לפחות עשרה בני אדם נרצחו באירוע בו נכחו כ-2,000 מחברי הקהילה היהודית. הנשיא הרצוג: "התרענו שוב ושוב לממשלת אוסטרליה על הצורך לעקור משורש את האנטישמיות הפושעת והמתפשטת באוסטרליה"

היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה
בג"ץ קבע: היועמ"שית תישאר בתפקידה; החלטות הממשלה בנוגע לפיטוריה בטלות

אורן שלום

לטענת שופטי בג"ץ, החלטת הממשלה על שינוי המנגנון לפיטורי היועמ"שית לוותה בפגמים רבים ולכן יש לבטלה, מה שמבטל גם את ההחלטה על הפיטורים. שר המשפטים הגיב: "הממשלה חייבת לדחות על הסף את ההתערבות הבלתי חוקית בסמכותה"

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, שר הביטחון, ישראל כ"ץ, והרמטכ"ל, אייל זמיר
על סף הסלמה: ישראל נערכת לפגיעה בציר איראן-חיזבאללה

יוני בן מנחם

האם המבצע להחלשת חיזבאללה יהיה שלב בדרך לתקיפה באיראן? גורמים מדיניים בכירים מעריכים כי ישראל תיאלץ לפעול בחודשים הקרובים נגד תוכנית הטילים הבליסטיים של איראן, שצוברת תאוצה

