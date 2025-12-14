מפקד המשטרה המקומית עדכן כי במכונית הקשורה למחבל שחוסל נמצאו מספר מטעני חבלה מאולתרים. 29 בני אדם נפצעו
משטרת סאות' ויילס עדכנה כי 12 אנשים נרצחו בפיגוע בחוף בונדי והגדירה אותו כ"טרור"
לאחר הפיגוע שאירע היום בחוף בונדי בסידני שבאוסטרליה, במהלך אירוע של הקהילה היהודית המקומית לכבוד חנוכה, קיימה המשטרה המקומית מסיבת עיתונאים בה הגדירה את האירוע כ"פיגוע טרור".
מאל לניון, מפקד משטרת ניו סאות' ויילס, עדכן כי בפיגוע נרצחו 12 בני אדם ונפצעו 29 כולל שני קציני משטרה. לדבריו, במכונית הקשורה למחבל שחוסל נמצאו מספר מטעני חבלה מאולתרים: "יש לנו שם את יחידת סילוק הפצצות שלנו. הם ינקטו בפעולה המתאימה".
