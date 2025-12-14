כניסה
מפקד המשטרה המקומית עדכן כי במכונית הקשורה למחבל שחוסל נמצאו מספר מטעני חבלה מאולתרים. 29 בני אדם נפצעו

דורון פסקין | 14 בדצמבר 2025 | חדשות | 2 דק׳

משטרת סאות' ויילס עדכנה כי 12 אנשים נרצחו בפיגוע בחוף בונדי והגדירה אותו כ"טרור"

לאחר הפיגוע שאירע היום בחוף בונדי בסידני שבאוסטרליה, במהלך אירוע של הקהילה היהודית המקומית לכבוד חנוכה, קיימה המשטרה המקומית מסיבת עיתונאים בה הגדירה את האירוע כ"פיגוע טרור".

מאל לניון, מפקד משטרת ניו סאות' ויילס, עדכן כי בפיגוע נרצחו 12 בני אדם ונפצעו 29 כולל שני קציני משטרה. לדבריו, במכונית הקשורה למחבל שחוסל נמצאו מספר מטעני חבלה מאולתרים: "יש לנו שם את יחידת סילוק הפצצות שלנו. הם ינקטו בפעולה המתאימה".

אמבולנסים בזירת האירוע, 14 בדצמבר 2025

אמבולנסים בזירת האירוע, 14 בדצמבר 2025 | צילום: Saeed KHAN / AFP via Getty Images

מזכ"ל חיזבאללה, נעים קאסם
מזכ"ל חיזבאללה על פירוק הארגון מנשקו: "לא נזוז מעמדתנו"

דורון פסקין

נעים קאסם הציג בנאומו אתמול את התוכנית לפרק את חיזבאללה מנשקו כפרויקט מסוכן המאיים על קיומה של לבנון, ושלח מסר לארה"ב: "שתדע אמריקה: נגן גם אם השמיים יפלו על הארץ. לא נתפרק מהנשק כדי להגשים את מטרת ישראל, גם אם כל העולם יתאחד במלחמתו נגד לבנון"

כוחות אמריקנים בסוריה, 18 בפברואר 2023
דיווח: כוחות ארה"ב ביצעו הלילה פשיטה על תדמור בעקבות הפיגוע בו נרצחו שלושה אמריקנים

דורון פסקין

על פי עיתון אלערבי אל-ג'דיד, לפחות שלושה בני אדם נעצרו במהלך הפשיטה, שבה השתתפו מסוקים ומטוסים אמריקניים שחגו מעל האזור. טראמפ: "תהיה תגובה רצינית מאוד"

תיעוד של חמושים יורים לעבר משתתפי האירוע
דיווחים על הרוגים ופצועים בפיגוע ירי בחגיגות חנוכה בסידני, אוסטרליה

דורון פסקין

לפי דיווחים באוסטרליה, לפחות עשרה בני אדם נרצחו באירוע בו נכחו כ-2,000 מחברי הקהילה היהודית. הנשיא הרצוג: "התרענו שוב ושוב לממשלת אוסטרליה על הצורך לעקור משורש את האנטישמיות הפושעת והמתפשטת באוסטרליה"

היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה
בג"ץ קבע: היועמ"שית תישאר בתפקידה; החלטות הממשלה בנוגע לפיטוריה בטלות

אורן שלום

לטענת שופטי בג"ץ, החלטת הממשלה על שינוי המנגנון לפיטורי היועמ"שית לוותה בפגמים רבים ולכן יש לבטלה, מה שמבטל גם את ההחלטה על הפיטורים. שר המשפטים הגיב: "הממשלה חייבת לדחות על הסף את ההתערבות הבלתי חוקית בסמכותה"

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, שר הביטחון, ישראל כ"ץ, והרמטכ"ל, אייל זמיר
על סף הסלמה: ישראל נערכת לפגיעה בציר איראן-חיזבאללה

יוני בן מנחם

האם המבצע להחלשת חיזבאללה יהיה שלב בדרך לתקיפה באיראן? גורמים מדיניים בכירים מעריכים כי ישראל תיאלץ לפעול בחודשים הקרובים נגד תוכנית הטילים הבליסטיים של איראן, שצוברת תאוצה

נשיא טורקיה, רג'פ טאיפ ארדואן, 9 ביולי 2024
ארדואן על המלחמה באוקראינה: "השלום אינו רחוק; אנו יכולים להבחין בו"

דורון פסקין

נשיא טורקיה הביע אופטימיות בעקבות שיחתו אמש עם נשיא רוסיה. "אנו רואים בחיוב את הדיאלוג שנפתח בזכות מאמציו של מר טראמפ"

