נעים קאסם הציג בנאומו אתמול את התוכנית לפרק את חיזבאללה מנשקו כפרויקט מסוכן המאיים על קיומה של לבנון, ושלח מסר לארה"ב: "שתדע אמריקה: נגן גם אם השמיים יפלו על הארץ. לא נתפרק מהנשק כדי להגשים את מטרת ישראל, גם אם כל העולם יתאחד במלחמתו נגד לבנון"

דורון פסקין | 14 בדצמבר 2025 | חדשות | 1 דק׳

מזכ"ל חיזבאללה על פירוק הארגון מנשקו: "לא נזוז מעמדתנו"

מזכ"ל חיזבאללה, שייח' נעים קאסם, התייחס אמש בנאומו למאבק סביב הדרישה לפירוק ארגונו מנשק ולרעיון של בלעדיות הנשק בידי המדינה.

הוא הציג עמדה נחרצת שלפיה כל מהלך שיוביל לפירוק יכולת ה"התנגדות" נתפס בעיניו כניסיון להחליש את לבנון ולכפות עליה כניעה מול ישראל וארה"ב.

הוא פנה ישירות לוושינגטון והזהיר מפני ניסיון לכפות את פירוק הנשק כחלק מהיעדים הישראליים: "שתדע אמריקה: נגן גם אם השמיים יפלו על הארץ. לא נתפרק מהנשק כדי להגשים את מטרת ישראל, גם אם כל העולם יתאחד במלחמתו נגד לבנון".

מזכ"ל חיזבאללה, נעים קאסם

מזכ"ל חיזבאללה, נעים קאסם | צילום מסך

