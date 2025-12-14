על פי עיתון אלערבי אל-ג'דיד, לפחות שלושה בני אדם נעצרו במהלך הפשיטה, שבה השתתפו מסוקים ומטוסים אמריקניים שחגו מעל האזור. טראמפ: "תהיה תגובה רצינית מאוד"
דורון פסקין | 14 בדצמבר 2025 | חדשות | 2 דק׳
דיווח: כוחות ארה"ב ביצעו הלילה פשיטה על תדמור בעקבות הפיגוע בו נרצחו שלושה אמריקנים
עיתון אלערבי אל-ג'דיד, היוצא לאור בלונדון ונמצא בבעלות קטארית, דיווח כי שעות לאחר המארב בתדמור, שבו נרצחו שני חיילים אמריקנים ומתורגמן על ידי מחבל דאע"ש, ביצעו הלילה כוחות מיוחדים של ארה"ב פשיטה בעיר תדמור, שבאזור הכפרי של מחוז חומס במזרח סוריה.
על פי הדיווח, לפחות שלושה בני אדם נעצרו במהלך הפשיטה, שבה השתתפו מסוקים ומטוסים אמריקניים שחגו מעל האזור. עוד נמסר כי כלי רכב משוריינים של צבא ארה"ב סיירו ברחובות תדמור, במקביל לפעילות אינטנסיבית של מטוסי קרב וכטב"מי סיור ותקיפה.
מוחמד אל-ח'לף, פעיל סורי מקומי, סיפר לעיתון כי מטוסי קרב אמריקניים טסו בגובה נמוך ובאופן אינטנסיבי מעל תדמור והמדבר הסורי, הטילו נורים, אך לא ביצעו תקיפות קרקעיות.
