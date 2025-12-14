דיווח: כוחות ארה"ב ביצעו הלילה פשיטה על תדמור בעקבות הפיגוע בו נרצחו שלושה אמריקנים

נעים קאסם הציג בנאומו אתמול את התוכנית לפרק את חיזבאללה מנשקו כפרויקט מסוכן המאיים על קיומה של לבנון, ושלח מסר לארה"ב: "שתדע אמריקה: נגן גם אם השמיים יפלו על הארץ. לא נתפרק מהנשק כדי להגשים את מטרת ישראל, גם אם כל העולם יתאחד במלחמתו נגד לבנון"