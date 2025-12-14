כניסה
לפי דיווחים באוסטרליה, לפחות עשרה בני אדם נרצחו באירוע בו נכחו כ-2,000 מחברי הקהילה היהודית. הנשיא הרצוג: "התרענו שוב ושוב לממשלת אוסטרליה על הצורך לעקור משורש את האנטישמיות הפושעת והמתפשטת באוסטרליה"

דורון פסקין | 14 בדצמבר 2025 | חדשות | 1 דק׳

דיווחים על הרוגים ופצועים בפיגוע ירי בחגיגות חנוכה בסידני, אוסטרליה

פיגוע ירי אירע היום בחוף בונדי בסידני במהלך אירוע חגיגות חנוכה שאורגן על ידי בית חב"ד. לפי דיווחים באוסטרליה, כ-2,000 מחברי הקהילה היהודית נכחו באירוע.

אתר החדשות האוסטרלי "ניוז ווייר" דיווח כי שני חמושים ביצעו את הפיגוע. אחד נורה למוות והשני נורה ונמצא במעצר. לפי הדיווח, נקבע מותם של עשרה בני אדם.

העיתון האוסטרלי "דיילי טלגרף" דיווח כי "אירוע חנוכה היה מטרת הפיגוע, שלדעת גורמי משטרה תוכנן במשך חודשים".

תיעוד של חמושים יורים לעבר משתתפי האירוע

תיעוד של חמושים יורים לעבר משתתפי האירוע | צילום מסך

היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה
בג"ץ קבע: היועמ"שית תישאר בתפקידה; החלטות הממשלה בנוגע לפיטוריה בטלות

אורן שלום

לטענת שופטי בג"ץ, החלטת הממשלה על שינוי המנגנון לפיטורי היועמ"שית לוותה בפגמים רבים ולכן יש לבטלה, מה שמבטל גם את ההחלטה על הפיטורים. שר המשפטים הגיב: "הממשלה חייבת לדחות על הסף את ההתערבות הבלתי חוקית בסמכותה"

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, שר הביטחון, ישראל כ"ץ, והרמטכ"ל, אייל זמיר
על סף הסלמה: ישראל נערכת לפגיעה בציר איראן-חיזבאללה

יוני בן מנחם

האם המבצע להחלשת חיזבאללה יהיה שלב בדרך לתקיפה באיראן? גורמים מדיניים בכירים מעריכים כי ישראל תיאלץ לפעול בחודשים הקרובים נגד תוכנית הטילים הבליסטיים של איראן, שצוברת תאוצה

נשיא טורקיה, רג'פ טאיפ ארדואן, 9 ביולי 2024
ארדואן על המלחמה באוקראינה: "השלום אינו רחוק; אנו יכולים להבחין בו"

דורון פסקין

נשיא טורקיה הביע אופטימיות בעקבות שיחתו אמש עם נשיא רוסיה. "אנו רואים בחיוב את הדיאלוג שנפתח בזכות מאמציו של מר טראמפ"

כוחות חיל הים האמריקני בתרגיל צבאי, 8 במאי 2024
דיווח: כוחות מיוחדים של ארה"ב פשטו בחודש שעבר על ספינה שהייתה בדרכה מסין לאיראן

דורון פסקין

לפי דיווח בעיתון הוול סטריט ג'ורנל, שלא קיבל אימות ממקורות רשמיים, הפשיטה התבצעה כמה מאות מיילים מחופי סרי לנקה ובמהלכה החרימו הכוחות "פריטים בעלי זיקה צבאית". הדיווח מגיע על רקע השיח הגובר בארה"ב בנוגע לתמיכתה של סין באיראן

כוחות צבא ארה''ב מפטרלים בצפון-מזרח סוריה, 8 בספטמבר 2019
שלושה אמריקנים נהרגו במארב של מחבל דאע"ש בסוריה

צוות מגזין אפוק

במארב שאירע באזור תדמור, נהרגו שני חיילים ומתורגמן. שר המלחמה, פיט הגסת': "ידע כל אדם: אם תפגע באמריקנים, תעביר את שארית חייך בידיעה שארה"ב תצוד אותך, תאתר אותך, ותהרוג אותך ללא רחמים"

ראאד סעד
ישראל חיסלה את מספר שתיים בחמאס ראא'ד סעד

צוות מגזין אפוק

ראש הממשלה ושר הביטחון מסרו כי החיסול הגיע בתגובה למטען שהופעל נגד כוחות צה"ל בתוך השטח הצהוב ברצועה

