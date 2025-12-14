לפי דיווחים באוסטרליה, לפחות עשרה בני אדם נרצחו באירוע בו נכחו כ-2,000 מחברי הקהילה היהודית. הנשיא הרצוג: "התרענו שוב ושוב לממשלת אוסטרליה על הצורך לעקור משורש את האנטישמיות הפושעת והמתפשטת באוסטרליה"
דורון פסקין | 14 בדצמבר 2025 | חדשות | 1 דק׳
דיווחים על הרוגים ופצועים בפיגוע ירי בחגיגות חנוכה בסידני, אוסטרליה
פיגוע ירי אירע היום בחוף בונדי בסידני במהלך אירוע חגיגות חנוכה שאורגן על ידי בית חב"ד. לפי דיווחים באוסטרליה, כ-2,000 מחברי הקהילה היהודית נכחו באירוע.
אתר החדשות האוסטרלי "ניוז ווייר" דיווח כי שני חמושים ביצעו את הפיגוע. אחד נורה למוות והשני נורה ונמצא במעצר. לפי הדיווח, נקבע מותם של עשרה בני אדם.
העיתון האוסטרלי "דיילי טלגרף" דיווח כי "אירוע חנוכה היה מטרת הפיגוע, שלדעת גורמי משטרה תוכנן במשך חודשים".
