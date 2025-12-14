דיווחים על הרוגים ופצועים בפיגוע ירי בחגיגות חנוכה בסידני, אוסטרליה

לטענת שופטי בג"ץ, החלטת הממשלה על שינוי המנגנון לפיטורי היועמ"שית לוותה בפגמים רבים ולכן יש לבטלה, מה שמבטל גם את ההחלטה על הפיטורים. שר המשפטים הגיב: "הממשלה חייבת לדחות על הסף את ההתערבות הבלתי חוקית בסמכותה"