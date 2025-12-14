על סף הסלמה: ישראל נערכת לפגיעה בציר איראן-חיזבאללה

העיתון "וול סטריט ג'ורנל" דיווח בסוף השבוע כי כוח אמריקני מיוחד השתלט בחודש שעבר על ספינה שעזבה את סין בדרכה לאיראן. לפי הדיווח, על סיפונה היה ציוד צבאי שנועד לסייע לאיראן להתחמש מחדש בעקבות התקיפות האמריקניות והישראליות ביוני.

גורמים מדיניים בכירים מציינים כי חידוש ייצור הטילים הבליסטיים באיראן מדאיג מאוד את ישראל וארה"ב, המשקיעות מאמצים מודיעיניים משמעותיים במעקב אחר ההתפתחויות בתחום זה ואחר קשריה של איראן עם סין, המסייעת לה לשקם את תעשיית הטילים שנפגעה במלחמה. הנושא צפוי לעמוד במוקד פגישת ראש הממשלה, בנימין נתניהו, עם נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, בסוף החודש.